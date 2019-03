Rødt vil gjøre rådhuset rødere

– På mange måter er det litt rart at Ap og Frp skal styre byen. Det viser vel at Ap er et ganske høyreorientert parti, slik vi mener at de er blitt, sier Håvard Ryan, som er tredjekandidat og presseansvarlig for Rødt Sandnes.

– Hva med bompenger? Hva mener du om den nye bomringen som mange er opptatt av?

– Vi er helt imot bompenger. Det rammer usosialt, og en småbarnsfamilie med dårlig råd må betale akkurat det samme som de rike med god råd. Da er det bedre å ta inn pengene over skatten, sier Ryan.

Partiet vil også redusere lønnen til toppene i kommunen, slik som ordfører, varaordfører og rådmann.

– Det er ikke der de store pengene ligger, men det er et viktig signal. De har god råd til både bil, hytte, hus og ferier om de tjener litt mindre, sier Ryan.

Han vil også jobbe for evig vern av Melshei i Sandnes.

– Jeg lurte på om det var aprilsnarr da posisjonspartiene ville bygge ut et område i Melshei. Heldigvis tok de til fornuft og snudde. Men det at de tenker tanken, gjør at det kan skje igjen, sier Ryan.

Mimir kan gi Myhre-effekt

Det er 20 år siden Rød Valgallianse (RV) ble valgt inn i bystyret i Sandnes for første og eneste gang. Men til høsten kan partiet Rødt gjøre politisk comeback på ytterste venstre i bystyret.

– Den gang var det populariteten til Aslak Sira Myhre i Stavanger som dro oss inn, sier Asgeir Bell, som satt i bystyret i Sandnes for RV fra 1999 til 2003.

– Kan det ha en tilsvarende effekt at Mimir Kristjansson har flyttet hjem og fronter Rødt i Stavanger?

– Ja, absolutt. Han er en svært driftig kar som har mye for seg, og Rødt opplever en oppadgående kurve nasjonalt, sier Bell.

Nå bor han i Stavanger, og han har ikke vært partipolitisk aktiv siste 10-15 år, men han regner med å stemme på Mimir Kristjansson og Rødt ved høstens valg.

På den ferske meningsmålingen som ble publisert mandag denne uken får partiet Rødt 1,9 prosent av stemmene, det gir én representant i bystyret i Sandnes. Meningsmålingen er utført av Respons Analyse på oppdrag fra Aftenbladet.

Håvard Ryan (67) var vara og møtte også på flere bystyremøter i Sandnes fra 1999 til 2003. Nå er han tredjekandidat.

– Målet er å få inn tre i bystyret, men det er nok maks. På den siste meningsmålingen har vi én representant inne uten å ha løftet en finger, og da mener jeg at det er realistisk å klare to, sier Ryan.

Kokk på toppen

På toppen av listen står 31 år gamle Ole Ronny Koldal (31), og på andreplass står Karin Neergaard. Koldal er oppvokst i Egersund og jobber som kokk i en barnehage i Sandnes.

– Jeg ser at det er god plass til oss, og det er mye å ta tak i. Skole og barnehage er viktig for meg, sier Koldal.

Partiet har fått flere medlemmer de siste 2–3 årene og har nå 118 medlemmer i Sandnes. Det er mange flere enn sist partiet var inne i bystyret.

– Jeg har ikke eksakte tall, men tipper at vi var 20–30 personer, sier Ryan.

Både Bell og Ryan erkjenner at de var litt for prinsipielle i tilnærmingen av saker da RV var inne sist.

– Det var strevsomt å være alene, og det var vanskelig å få gjennomslag. Vi hadde lett for å bli litt for prinsippfaste. Den gang var det Høyre-styre med Rovik som ordfører. Nå er konstellasjonene litt annerledes, sier Bell.

En av få politiske seire han fortsatt husker godt var bevaring av naturområdet ved Plassatjern på Foss-Eikeland.

– Nå har vi lært at vi må bli litt mer pragmatiske og ikke være så prinsippfaste. Vi må se mer fra sak til sak hva vi kan oppnå uten å miste det grunnleggende, sier Ryan.

Han er opptatt av økende forskjeller i samfunnet og vil skape et godt arbeidsliv med tariffavtaler, faste stillinger og trygge rammer.

– Sosialdemokratene har mistet taket på arbeidslivet, og den politiske ledelsen er blitt en del av overklassen selv. Jeg trenger ikke å si hva vi mener om Høyre-siden, for det vet alle, sier Ryan.