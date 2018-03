Forlot brennende bål på isen

– I utgangspunktet er det ikke lov å brenne noe som helst etter mørkets frembrudd. Alt som eventuelt skal brennes må meldes inn på skjema til brannvesenet i forkant, sier Svein Nesse, vaktleder hos Brannvesenet i Rogaland og brann IKS.

Han er overrasket over at noen tenner opp bål på et vann der folk går på skøyter.

– Det er utidig å gå fra et brennende bål på isen. Den vil begynne å smelte og kan bli tynnere akkurat der de har brent, sier Nesse.

Det viste seg at det var speidere som hadde vært ute og kost seg på isen.

– Vi er overrasket over at dette ble en sak. Vi var ute for å lage en sosial samlingsplass for våre speidere og andre som var i området, sier speiderleder Cato Bjerkeli i speidergruppen 1. Sandnes.

– Men hvorfor slukket dere ikke bålet?

– Det var nesten utbrent når vi gikk. Det var cirka 100 meter ut på isen og vi anså ikke dette bålet for å kunne være til fare for andre. Vi beklager om vi har gjort noe vi ikke skulle gjort, sier Bjerkeli.

