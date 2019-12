19-åringen som er dømt for Varhaug-drapet, anker til Høyesterett

Den 19-år gamle mannen ble onsdag dømt til tolv års forvaring for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug i Rogaland i fjor sommer.

Nå er det klart at han anker til Høyesterett, og at den profilerte advokaten Sigurd Klomsæt blir hans nye forsvarer, skriver NRK.

– Av de opplysningene jeg sitter med så langt, mener jeg 19-åringen er feildømt. Han bør ikke straffes, men dømmes til tvungent psykisk helsevern, sier Klomsæt.

Han mener det er god mulighet for at Høyesterett går med på å omgjøre dommen.

19-åringens tidligere forsvarer, Tor Inge Borgersen, har både i tingretten og lagmannsretten argumentert for at mannen var psykotisk da han drepte Ødegård. Rettsinstansene har likevel fulgt de sakkyndiges konklusjon om at psykosen var utløst av rus. Dette gir ikke fritak for straff.