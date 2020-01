Søreide tror ikke Iran ønsker opptrapping

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fordømmer det iranske angrepet mot en militærbase i Irak der norske soldater oppholder seg.

– Det er imidlertid ikke aktuelt å trekke ut norske soldater, sier Søreide.

UD innkalte onsdag en representant fra den iranske ambassaden for å protestere mot angrepet, som Søreide tar kraftig avstand fra, men som hun likevel mener var begrenset.

Angrepet ble varslet på forhånd, og det er ikke meldt om drepte eller sårede etter at 22 missiler slo ned i to amerikanske militærbaser, blant dem Ain al-Asad der det oppholder seg rundt 70 norske soldater.

– Det er tegn på at reaksjonen som kom fra Iran i natt, ikke innebærer noe ønske om full konflikt, sier Søreide til NTB.

– Det betyr at både Iran og USA fortsatt har mulighet til å deeskalere og gå av voldsspiralen, sier Søreide.

Norge har rundt 70 soldater i koalisjonen, som er i Irak for å bekjempe IS.

– Vi er lettet over at alle de norske er i sikkerhet og ved godt mot. De er også godt trent for situasjonen som oppsto i natt. Men vi har vært veldig tydelige overfor iranske myndigheter om at dette er noe vi ikke kan akseptere.

Tyskland, Spania, Danmark og Nato har alt varslet delvis tilbaketrekning fra Irak, men den norske kontingenten blir ifølge Søreide værende inntil videre.

– Det er en vurdering Norge gjør løpende, i samråd med allierte, sier hun.

– Sikkerheten kommer alltid først, og Forsvaret gjør løpende vurderinger. Men vi er der sammen med allierte for å bidra til å bekjempe ISIL. Det er noe vi ønsker å fortsette med, sier utenriksministeren.

