Staten krever mer penger etter Helge Ingstad-havariet

Staten krever at eierne av tankskipet Sola skal betale mer etter Helge Ingstad-ulykken. Partene skal møtes i Bergen tingrett i september.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden natt til 8. november 2018. Partene er uenige om regningen etter havariet. Oljetankeren fikk mindre skader. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Helge Ingstad ligger ved kai på Ågotnes. Forsvaret har konkludert med at det vil være for dyrt å reparere marinefartøyet. Foto: Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Staten mener kapteinen på oljetankeren hadde noe av skylden for at fregatten Helge Ingstad seilte rett på tankskipet i høy fart natt til 8. november 2018, skriver Bergens Tidende.

I et søksmål krever staten at de greske eierne av Sola TS også må ta deler av regningen.

Bergen tingrett skal ta stilling til om tankskipet må bære noe av ansvaret for at det gikk galt, og dermed også betale sin del, skriver avisen.

Staten sitter med en enorm regning etter havariet. En ny, tilsvarende fregatt vil koste mellom 11 og 13 milliarder kroner. Å reparere den vil koste enda mer. Planleggingen og hevingen av vraket tok cirka tre og en halv måned, og sluttsummen endte på i overkant av 765 millioner kroner, ifølge konsulentselskapet PwC.

Partene ble i fjor enige om å opprette et såkalt avgrensningsfond for Sola TS på rundt 400 millioner kroner, som assurandøren til tankskipet, Britannia P&I, har stilt til disposisjon. Staten og det greske rederiet er uenige om hva fondet skal brukes til og hva slags andre krav som kan komme på toppen, viser et dokument fra Bergen tingrett som Bergens Tidende har fått innsyn i.

Det er satt av fire uker til saken i Bergen tingrett.

