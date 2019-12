Travel natt for politiet - 35 personer bortvist

Det har vært en travel natt for politiet. I Sør-Vest politidistrikt er hele 35 personer blitt bortvist fra stedene de har vært på. I Stavanger sentrum var tallet 13, i Sandnes 6 og i Haugesund 7.

12 personer sitter søndag morgen i arrest for beruselse og ordensforstyrrelser. Det har imidlertid ikke vært noen alvorlige hendelser, melder politiet.

– Det har vært mye fyll og bråk. Alt fra dem som ligger og sover utendørs til slagsmål og trusler, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt.

Et par i 20-årene kranglet så høylytt på kaien i Stavanger at de begge ble bortvist fra sentrum.

To menn ble bortvist fra Stavanger sentrum etter at de hadde dyttet og spyttet mot vakter på et utsted. På et annet utested ble en mann bortvist etter drapstrusler.

En mann, som var for fyll til å si sitt eget navn, ble overtatt av helsevesenet på grunn av beruselse.

Politiet: - Vær snille med hverandre

Det var ikke bare i Stavanger politiet hadde det travelt. Natt til tredje søndag i advent ble preget av tallrike krangler og slåsskamper over hele landet. I Oslo ba politiet folk om å være snille med hverandre.

Slåssing, overstadig beruselse og fester som gikk over styr, preget politiets arbeid over hele landet natt til søndag.

– Er en del slåsskamper i Oslo sentrum nå, skrev Oslo-politiet på Twitter ved 2.30-tiden og meldte fra om fem slåsskamper samtidig på ulike steder i hovedstaden.

– Ingen alvorlig personskade, men noen må på legevakten. Vi kan ikke annet enn oppfordre til å være snille med hverandre nå i adventstiden, skrev operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt.

Uroen gjaldt over hele landet.

– Det har vært en travel natt for politiet. Det er bortvist totalt 35 personer, i Stavanger sentrum 13, Sandnes seks og Haugesund sju. Det sitter tolv personer i arrest for beruselse og ordensforstyrrelser. Ingen alvorlige hendelser, oppsummerte Sørvest politidistrikt i 5-tiden søndag morgen.

Stoppet familieselskap

I Troms avsluttet politiet en ungdomsfest med hundre deltakere, hvor de fleste var mindreårige. Til og med vaktene var beruset, meldte politiet. Politiet i distriktet måtte rykke ut på en rekke konflikter i hele regionen gjennom natten.

I Sandefjord måtte en mann i 60-årene sendes til legevakt etter å ha blitt slått ned under en familiefest, meldte Sørøst politidistrikt. Politiet måtte rykke ut for å roe gemyttene og endte med å avslutte hele festen. En mann i 50-årene ble pågrepet og satt i arresten etter slåssingen.

Politiet i Mosjøen måtte gripe inn da en lekeslåsskamp mellom to menn i 20-årene ble til alvor. Da den ene nektet å følge politiets beskjed om å forlate stedet, ble det enda mer alvorlig, og han ble satt i arresten.

Også i Agder melder politiet at natten har vært travel. Flere personer er bortvist fra sentrum i Kristiansand, og ni personer er satt i arrest av ulke grunner.

Krangel om jakke

I Hemsedal fikk politiet melding om at ti til tolv personer hadde barket sammen i slåsskamp på et utested i bygda i 3.30-tiden. Mens politiet var på vei til stedet, kom det inn enda flere meldinger om slåssing.

– En krangel om en jakke skal ha utløst slåssingen. Flere personer hadde forlatt stedet da politiet kom. Ingen videre forføyning fra noen av partene, skriver politiet i Sørøst.

Helt på tampen av kvelden måtte politiet rykke ut til et utested i Bærum. Der hadde dørvaktene greid å få kontroll på en mann som hadde angrepet en annen mann som gikk med krykker. Ingen ble skadd, og det endte med bortvisning for mannen som ble holdt igjen.

– Det har vært litt flere oppdrag enn ellers i natt. Vi har hatt til sammen 40 ordensforstyrrelser, hvorav 27 som gått på vold og kroppskrenkelser. En del folk har måttet dra legevakta for behandling, men ingen skal ha kommet alvorlig til skade, oppsummerer oppdragsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Fyll

I Bergen var det også en del slåssing og bråk og to personer ble satt i arresten etter vold. Sju personer ble bortvist fra sentrum på grunn av fyll og ufin oppførsel.

Politiet i Trøndelag hadde også nok å stri med i løpet av søndagsnatta.

– Ei travel natt for politiet, hovedsakelig i Trondheim sentrum. Mye beruselse og slåssing. Ingen er meldt alvorlig skadd. I alt 16 personer har vært innom arresten på grunn av ordensforstyrrelser, ruskjøring og noen mindre narkotikaforhold, skriver operasjonssentralen.