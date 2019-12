– Ysteriet skal være det «jillaste» vi driver med på gården

I dag åpner Ystepikene på Varhaug. Det er ordfører Jonas Skrettingland som får æren av å klippe snoren. Det er ikke tilfeldig. Bestemor til Jonas vokste opp på gården. Den har panoramautsikt til jærhavet og ligger midt i «ordførerbeltet» på Varhaug. (Gården til Mons Skrettingland ligger like i nærheten.) Likevel skiller gårdsfolket her seg kraftig ut. De heter nemlig Lea, et merkelig etternavn midt på Skrettinglandsvegen.

Det var en tur til Julebyen Egersund som skulle forandre det meste for Siri Lea. Noen venninner klarte å lokke henne med. Hun var ikke så lysten, men litt likør på veien og lovnad om et festlig lag på kvelden, ble umulig å motstå. De dro til Egersund. Mennene ble med på lasset.

– Her fikk jeg smake en fetaost produsert på Haugalandet. Den var helt fantastisk. Jeg fikk hakeslipp da jeg hørte den var norsk. Det ble til at jeg gravde og spurte om produksjonen. Seinere på kvelden, etter mer likør, ymtet Jon, mannen min, frampå om osteproduksjon. Han mente det måtte være noe for meg, sier Siri Lea og ler godt før hun legger til.

– Jeg er egentlig helt «øvegidde» over at jeg har startet et ysteri.

Slekta

Men det har hun. Og ikke et lite ysteri i enden av fjøset eller i kjelleren. Hun har bygget et flunkende nytt ysteri til fire millioner kroner. Hele prosjektet, fra likørturen til Jonas og snorklippingen, har tatt på dagen ett år.

– Ifølge de som bygde ysteriet, er det rekord på et så pass komplisert prosjekt med bygning og alt utstyr som må til.

Navnet kom fra Jon, mannen. Siri og døtrene reiste på ostekurs. Han mente det var «ostepikene» som reiste. Det ble til «Ystepikene» og ysteriet er i dag bekvinnet med familie og venner.

– Hele slekta stiller opp.

Før Siri Lea kunne gå i gang, laget hun et forprosjekt. Det var Innovasjon Norge som betalte. Det syntes Siri var en dårlig ide. Forprosjekt? Hun ville bare i gang, ikke sløse bort tiden på et forprosjekt.

– Men det viste seg å være veldig lurt. Jeg fikk sjekket ut markedet. Nå vet jeg hva markedet etterspør.

Arnt Olav Klippenberg

Bedaost

Hun har for eksempel vært veldig bevisst på at produktene skal være superlokale. Osten kommer nesten rett ut av kua. Det er i alle fall ikke mange metrene fra jurene på kyrene til Jon, mannen, og til ysteriet. All melk hentes direkte fra fjøset på gården. Det er så kortreist at det ikke kan kalles reist, bare kort.

Det var fetaosten som utløste det hele. Siri elsker fetaost. Problemet er bare at navnet er beskyttet. En ost fra Jæren kan ikke kalles fetaost. Men den kan kalles seg Bedaost. Så ville hun lage en Mont d´or. Hun elsker Mont d`or. Men igjen, den måtte være lokal, jærsk, og hvordan gjør man det? Jo, man tager litt tang og tare i fjære og tørker den til pulver. Så lager man osten og ruller den i taren.

– Navnet?

– Ja, navnet. Det var ikke lett, men Jæren er Norges største lågslette, så da kom vi opp med navnet «Havsletteost».

Arnt Olav Klippenberg

Havsletteost

Nå er planen å yste tre tonn i året. Går det bra kan produksjonen økes til seks tonn. Ysteriet har fått uante konsekvenser. Den kortreiste mannen, Jon, er nå sykt opptatt av hva kuene spiser. Han driver kuinnovasjon for å være med og gi melka den optimale smaken som igjen kan påvirke osten positivt.

– Litt av det som ligger bak dette er at jeg nekter å kjøpe utenlandsk mat i butikken hvis det finnes et norskt alternativ. Nå er målet vårt at ysteriet skal være det «jillaste» vi driver på med på gården, sier ystepiken Siri Lea.