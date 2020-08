Mann i oppblåsbar hatt ringte politiet for å be dem ta fra ham bilnøklene

Politiet fikk en noe merkelig oppringning natt til søndag. En full mann på Bryne ringte for å be dem ta fra ham bilnøklene.

Mannen ringte politiet klokken 02.14. Han var redd for at han kom til å kjøre beruset hjem hvis han beholdt nøklene selv, og derfor ba han om at en patrulje som kunne ta vare på nøklene.

En patrulje med tid til overs dro til innringeren på Bryne. Der ble de møtt av en mann i oppblåsbar hatt. Han ga fra seg bilnøklene sine.