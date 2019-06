Fikk stifter i hjulet på treningstur før Nordsjørittet - frykter sabotasje

Nordsjørittet går av stabelen lørdag 15. juni, og det er mange ute og trener i løypene.

Søndag fikk en gruppe ungdommer fra Sandnes sykleklubb turen ødelagt da fire av fem måtte gi seg på grunn av punktering. De hadde kommet til området etter Tinghaugbakken da de begynte å få problemer med punktering.

– Da vi sjekket nøyere etter, så vi at det var flere stifter i hjulene. Det er synd hvis dette er gjort med vilje, spesielt med tanke på at det går mange hunder i området. For hvem er det som går tur med en eske tegnestifter i lommen?spør May Britt Våland, trener for ungdommene.

Hun sier at delen av løypa der stiftene trolig lå, er del av ungdommens løype til Nordsjørittet.

Noen voksne syklister som syklet traseen opp Tinghaugbakken, hadde ikke merket eller sett noen stifter.

– Uansett er det irriterende om noen går inn for å ødelegge for syklistene på denne måten, sier Våland.

- Kan føre til store skader

I 2015 sa beredskapsansvarlig Rolf Bergseth i Nordsjørittet dette til Aftenbladet om stifter i løypa:

— Dette er på ingen måte en uskyldig spøk. Det er langt mer alvorlig enn det. I ytterste konsekvens kunne dette ført til alvorlige skader, sier Bergseth, som likevel legger til at det skal ganske mye til for at luften tappes fort ut av dekkene på en terrengsykkel.

— Dersom dette hadde skjedd under et landeveisritt med racersykler, så hadde det vært mye større sjans for at dette kunne gått riktig ille. Ballongdekkene på en terrengsykkel er tykkere og det tar lengre tid for at luften forsvinner ved en punktering. Men uansett kan en punktering føre til at rytterne mister balansen og blir forvirret. Dette igjen kan føre til velt og massevelt, sier Bergseth.