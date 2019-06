Kvadrats senterleder: – Ja, det er for mange kjøpesentre

Selv om Kvadrat har bygd om for over 200 millioner kroner og utvidet med 5000 kvadratmeter, går omsetningen ned. Senterleder Bent O. Hansen er tydelig på at det stilles andre krav nå enn før, og at de som ikke henger med, vil falle fra.