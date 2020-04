Halvparten av leilighetene solgt på fire dager

Fredag startet forhåndssalget av byggeprosjektet Vistehøyden på Randaberg. Tirsdag var 9 av 18 leiligheter solgt. Den dyreste til rundt 6 millioner kroner.

Slik vil leilighetene i det nye byggeprosjektet på Randaberg se ut. Foto: Blinkhus BT Stavanger AS

Blinkhus BT Stavanger AS er utbyggerne bak prosjektet. Salgsmålet på 40 prosent er nådd, og dermed kan dato for byggestart spikres. Prosjektet skal etter planen stå ferdigstilt i 2021.

– I forkant var vi spente på hvordan salget ville gå, sier megler Bente Aasland i DNB Eiendom Stavanger.

Stor konkurranse

På Finn.no kan man finne 122 boliger som er til salgs i Randaberg. 67 av disse er nybygg, og resterende er brukte boliger. Konkurransen er med andre ord stor på nybygg-markedet.

– Bare i gangavstand fra Vistehøyden er det tre andre store prosjekter. Det bygges mye rundt omkring nå, og nybygg-markedet er tøft, sier Aasland.

Ifølge statistikk fra Eiendom Norge sank boligprisen i mars med 1,4 prosent på landsbasis, og det tok i snitt 51 dager å få solgt en bolig. I Stavanger og omegn sank prisen med 0,4 prosent, eller 0,8 prosent om vi korrigerer for sesongvariasjoner. Antall boliger til salgs er på et lavt nivå, sammenlignet med flere foregående år.

Eldre målgruppe

Prosjektet på Randaberg er delt i to - 18 leiligheter og syv rekkehus. Utbyggerne har satt den eldre garde som målgruppe på leilighetene, og rekkehusene skal passe barnefamilier.

– Nå har vi altså solgt ni av de 18 leilighetene. Det var de dyreste som gikk først. Det var positivt å se responsen, sier Aasland.

Halvparten av leilighetene skal være på 75 kvadratmeter, og resten skal ha en størrelse på 100 kvadratmeter. Prisen ligger på mellom ca. tre millioner til ca. seks millioner kroner.

Megleren er imponert over hvordan salget har gått med tanke på situasjonen vi er i med korona.

– Her var det førstemann til mølla for kundene som fikk ta del i forhåndssalget. Vi har gjort alt digitalt slik at vi har respektert FHI sine retningslinjer. Har de eldre kundene trengt hjelp med det tekniske, har vi, barn og barnebarn hjulpet til der vi kan, sier Aasland.