Her kan det om noen år komme en gigantisk gruve

Petter Løhre og kona Monica Svanteson føler de lever i limbo, de kan ikke drive vedlikehold og opparbeide mer på eiendommen fordi framtiden er høyst usikker. Foto: Arnt Olav Klippenberg

De bor oppå en av de mest lovende mineralforekomstene i verden, men hvorfor er det sånn at utenlandske investorer kan bestemme seg for at natur og folk må vike for privat profitt, spør familien Løhre/Svanteson.