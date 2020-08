Byfjordtunnelen: Bergingsbilen ble bedt om å snu – i mellomtiden vokste køene

Tirsdag klokken 09.40 får et vogntog problemer i Byfjordtunnelen. Først klokken 13.15, over 3,5 time seinere, var det helt fri ferdsel igjen gjennom tunnelen. Bergingsselskap stiller seg uforstående til at sjåfører selv får forsøke å reparere kjøretøyene.

Tirsdag var det lange køer i nordgående retning mot Byfjordtunnelen. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Tirsdag klokken 09.40 meldte politiet at Byfjordtunnelen var stengt på grunn av mye røyk, et vogntog hadde fått problemer omtrent 200 meter inn i tunnelen i nordgående retning.

Køen vokste raskt.

Kort tid etterpå varslet politiet at årsaken var oljelekkasje fra vogntoget, men at sjåføren skal ha utbedret skadene og var klar for å kjøre ut igjen.

Lastebilen prøvde å kjøre ut, men det gikk dårlig. I loggen til Vegtrafikksentralen er det loggført følgende:

Klokken 10.04 melder sjåføren at han kjører ut for egen maskin. Klokken 10.06 melder han på ny om at det ryker fra kjøretøyet.

I mellomtiden har Vegtrafikksentralen bedt bergingsbilen fra Rogaland redning om å returnere.

– Vi sendte ut en bergingsbil med en gang vi hørte om dette via mediene, og vi varslet Vegmeldingssentralen om at vi var tilgjengelige, men vi ble bedt om å returnere, sier Lars Morten Nesheim, daglig leder i Rogaland redning, som la ut en irritert melding på Facebook etter hendelsen.

Foto: Skjermdump

Etterlyser klare regler

Ti minutter etter at bergingsbilen hadde returnert til basen ved Solasplitten ble den kalt ut på ny. Den kjører fra Sola klokken 10.39, ifølge loggen til Rogaland redning.

– I mellomtiden vokser køen. Vi mistet rundt en time på dette, sier Nesheim.

Han etterlyser et forbud mot å skru på biler inne i tunnelen.

– Tunneler er ikke en plass hvor kunden selv skal organisere berging mens køen bare vokser. Klarer de ikke kjøre den selv med en gang, må de bare la være. Regelen burde vært at bilen skal berges ut med en gang, og at undersøkelse må skje i etterkant, mener han.

I 2019 var Byfjordtunnelen eller Mastrafjordtunnelen stengt i alt 86 ganger

Vogntoget som fikk problemer i Byfjordtunnelen er ikke kjørbart. Tirsdag kveld skal Rogaland redning slepe vogntoget om bord i Fjordline sin avgang til Danmark.

– Dette var en dyr time for alle som ble stående ekstra lenge i kø. Vi får heller ikke gjort andre jobber i området, sier Nesheim oppgitt.

Han foreslår at felles møte for å ordne opp i det han mener er et stort problem.

I loggen til Vegtrafikksentralen står det ingenting om hvorfor bergingsbilen ble sendt i retur. Men Nesheim mener årsaken var at sjåføren sa at han selv ville forsøke å ordne opp.

– Bilen skal ut så fort som mulig

Ifølge politiet finnes det ingen klare regler for hvor raskt en sjåfør må be om bilberging slik Nesheim etterlyser.

– Men i utgangspunktet skal en bil som får problemer ut av tunnelen så fort som mulig dersom det ikke er mulig å fikse den med en gang. Det er ikke slik at vi stenger tunnelen og gir sjåførene en time på å fikse bilen, understreker Roger Litlatun, oppdragsleder i Sør-Vest politidistrikt.

I loggen til politiet står det at sjåføren først klarte å fikse en lekkasje i et oljerør og at han deretter kjørte videre, men at han få minutter etterpå fikk problemer med kjøretøyet igjen.

Stengt i over 3,5 time

Sjåføren kjørte noen få meter før det tok fyr i batteriet, ifølge loggen til Vegtrafikksentralen.

– Det er mulig havaristen kjører ut for egen maskin står i loggen klokken 10.04. Klokken 10.06 melder han at det ryker. I det tidsrommet kan det hende at den er tilbakekalt, men det står ikke noe om det i loggen, forklarer trafikkoperatør John Andreas Omdal, som er på jobb for Vegtrafikksentralen tirsdag ettermiddag. Han var ikke på jobb da Byfjordtunnelen ble stengt.

Ifølge loggen til Vegtrafikksentralen var tunnelen først åpen for helt fri ferdsel klokken 13.15. Da hadde det gått over 3,5 time siden vogntoget først meldte om problemer.