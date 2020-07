Sommerværet lar vente på seg - men det kan være lys i enden av tunnelen

Stavanger har foreløpig ikke hatt én eneste sommerdag i juli, og sommerdagene kan vi fortsatt se langt etter, ifølge meteorologen.

Lavtrykk og ustødig vær vil prege den neste uka. Foto: Kristian Jacobsen

Christine Andersen Johnsen Journalist

– Det ser ut til å bli et lavtrykkspreget vær den neste uken, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk Institutt.

Fredag meldte meteorologene på Twitter at Stavanger ikke har hatt noen sommerdager så langt i juli. For at en dag skal regnes som en sommerdag, kreves det at det har vært minst 20 grader i løpet av døgnet. Det skjer heller ikke den neste uken.

– Vi kan vente oss temperaturer på mellom 10 og 15 grader i Rogaland neste uke. Noe høyere enn det bør en ikke håpe på, sier Haga.

Lavtrykket ligger nord for Stavanger, og en vil få en svak vind fra nord, som gir oss en kjølig uke.

Ustødig vær

Uken skal ellers preges av ustødig vær.

– Det blir skiftende skydekke gjennom hele uka. Det kan komme en liten regnskur innimellom, men vi vil også ha perioder med sol.

– Vinden blir ikke sterk, men det kan komme opp i en frisk bris, så det kan være utfordrende å oppholde seg i båt på sjøen langs kysten, sier meteorologen.

Ser lysere ut om en uke

Det ligger et høytrykk sør for Storbrittannia, og hadde det ligget lengre nord kunne det ha gagnet oss denne uka. Dessverre blir det lavtrykket som dominerer.

Langtidsvarselet er usikkert, men kartet kan tyde på at vi får finere vær om en uke:

– Om en uke kan det være håp om at høytrykket i sør forsterkes, og at vi endelig kan få litt høyere temperaturer, sier Haga.