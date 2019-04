Kvinne til sykehus etter å ha kjørt på gjerde i p-hus

STAVANGER: En eldre kvinne har kjørt inn i en stolpe i parkeringshuset på Jorenholmen. Det meldte operasjonsleder i politiet klokka 17.10. lørdag.

Kvinnen ble raskt kjørt til sykehuset i ambulanse.

Da Aftenbladet kom til stedet var fronten på bilen kraftig skadet.

Aftenbladet får opplyst av politiet at bilen ska ha kjørt på stålgjerdet som skiller de to bommene i første etasje av parkeringshuset, for deretter å ha kræsjet i en søyle. Bilen ble deretter flyttet av politiet, og fjernet rundt 17.40.

Aftenbladet har foreløpig ikke lykkes med å få opplyst noe om kvinnens helsetilstand.