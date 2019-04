Norges dekkes av Sahara-støv

Meteorologisk Institutt melder på twitter at et stort område med støv fra Sahara er på vei mot Norge. På torsdag og fredag dekker området store deler av landet.

"Hva kan det ha å si for oss? Tørrdis, fargerike solnedganger og støv etter inntørkede regndråper er noen muligheter" skriver meteorologene.

Pål Christensen

Vakthavende meteorolog Rune Skoglund forklarer til NRK at det er snakk om sand som virvles opp av vind i Sahara, og som beveger seg med vindstrømmene nordover. Støvet har gått over Mellom-Europa og ut i Norskehavet. Nå er det i ferd med å komme inn over land.

