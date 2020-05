Bygget er ferdig, men ikke arbeidet

Byggingen av SUS2023 går på skinner. Etter intensiv jobbing de siste ukene står det 37 meter høye «kringlebygget» klart. Nå gjenstår bare å fylle åtte etasjer på 4000 kvadratmeter.

Det er gått to uker siden betongglidene i SUS2023 startet. På Ullandhaug har to skift med totalt 68 mann jobbet kontinuerlig gjennom prosjektet de siste ukene. Mandag kveld denne uken sto de ferdige.

– Vi er svært fornøyde med Kruse Smiths arbeid, især at bygget sto ferdig nøyaktig to uker etter arbeidet begynte, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ingveig Tveranger i SUS2023.

Prosjektleder Lars Egil Borsheim sier at planen videre for akkurat dette bygget er å fylle det med søyler og plassere dekker som skal fungere som gulv og tak. Samtidig monteres trapper som er prefabrikkert på selve byggeplassen.

Illustrasjon av det nye sykehuset på Ullandhaug. Det skal etter planen stå klart i 2023. Foto: Helse Stavanger

En kringle av et bygg

Videoen helt øverst i denne saken viser det nye A-bygget ved SUS2023. Det 37 meters høye bygget kalles internt for «kringlen», ettersom det i teorien er to bygg sammensveiset som ett: korridorer binder byggene sammen. Med de to underetasjene – som benyttes separat til det tekniske arbeidet og service og personal – dekker det totale bygget 38.000 kvadratmeter.

Over bakken består A-bygget av åtte etasjer, hvor de lavere er beregnet til poliklinikker, og de øverste for sengeposter. En poliklinikk er delen av sykehuset hvor en pasient får gjort undersøkelser eller behandling som ikke krever at man blir innlagt: man får tildelt en time, møter opp, gjennomfører undersøkelse eller behandling og drar hjem.

Ikke blitt korona-stopp

Koronapandemien har ikke klart å bremse byggingen av det nye sykehuset i Stavanger. Framdriften har gått etter planen.

– Renholdet i brakkene vært et ekstremt viktig fokus, og vi har lagt opp til at lunsjen er spredt utover dagen slik at folk ikke sitter i store grupper. De som fysisk har vært på jobb har også holdt to meters avstand til hverandre. Vi har ikke tenkt å slippe opp på noe som helst vis, sier Ingveig Tveranger i SUS2023.