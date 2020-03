Stavanger: Madlamarkturen: Bekker, vann og høydedrag

Foto: John Petter Nordbø

Kommune: Stavanger

Lengde: 6,5 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time, 30 minutter.

Inspirert av den utsmykkede trafoen starter du turen ved parkeringsplassen ved Madlaforen, myrflaten som har vært ekserserplass i godt over 100 år. Foren kommer av verbet «fera», og betegner en bekk eller myr som krysses av en sti.

Du passerer de nye dammene under Revheimsveien og slår følge med Møllebekken et stykke. Bekken som alt i middelalderen drev flere kverner, og som i dag huser gytende sjøørret og ål.

Du mimrer om norgeshistorien ved Tre sverd i fjell, og ser utover fagre Hafrsfjord. Stigningen opp Madlalia og Gosenstubben tar du lett. Gosen har fått navn etter israelittenes bosted øst i Nildeltaet i Egypt.

Du krysser Madlamarkveien, passerer Gosen skole og trør inn i grøntdragene over Madlamark. Det er ikke så mye igjen av de frodige vestvendte markene på Madla-gården, som fram til krigen var et stort sammenhengende jordbruksland og hadde mange bruk. Etter krigen ble jordbruksdriften etterhvert avviklet, og markene ble bebygd av boliger litt etter litt. Du finner derfor arkitektur fra mange tidsperioder her. I Anton Brøggers gate finner du de spisse husene som på folkemunn er omtalt som «Hitlertennene», med referanse til forsvarsverket bygget langs kysten under krigen.

I de grønne friområdene kan du fortsatt oppleve litt av Madlamarkenes grøderikdom og frodighet. Du tar en snarvisitt innom Klovsteinveien, passerer «100metersskogen» og går langs Hognes gate, før turveien leder deg langs tennisbanene.

Enkelt går det nedover mot Molkeholen, der kyrne ble melket i hine dager. Om vinteren er det en flott akebakke her. Madlaveien passeres og du ankommer Store Stokkavatnet. Her nyter du bølgeskvulp, deler litt rester av nista med stokkendene eller kanskje du tar deg et bad?

Og med Harald Hårfagres samling av Norge friskt i minne er du i mål, og klar for å samle flere egne hverdagsturer.

Sjekk turen og turkart på Ut.no