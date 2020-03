Sandnes: Figgjoturen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Knut Sellevold

Kommune: Sandnes

Lengde: 5,9 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer

Du starter turen ved å kjøre til topps på Granliveien som går ut fra rundkjøringen på Figgjoveien. Her parkerer du på turparkeringsplassen. Herfra er det flott utsikt over bydelen. Fra parkeringen forsetter du bortover Granliveien og Granlisvingen til du tar av mot turveien som følger kommunegrensen mot Gjesdal. Du følger turveien til endes, krysser Granliveien og tar deg forbi en fotballbane og ned gjennom stien i et skogholt til veien Rossåsen og videre ned til Figgjoveien og Figgjoelvå.

Elva er ei god fiskeelv. Tidligere var det også elvemuslinger her som kunne inneholde perler. Langs elva er det badeplasser. En god turvei tar deg langs elva, forbi DFU-bygget som en gang var Figgens Uldvarefabrik (etablert i 1889). «Bikinifabrikken» ble den også kalt. Fabrikken ble nedlagt i 1983. Du rusler et lite stykke på gamle Ålgårdbanen før du tar gangbroen over Figgjoelvå, opp forbi gamle Figgjo skole og minnestøtten over Kasper Idland.

Du går opp Tjessheimveien, runder Figgjo Idrettsplass og kommer til Figgjohuset eller «Hallen». Du kan rusle litt i Figvedparken før du krysser elva igjen og går forbi porselensfabrikken Figgjo AS og den nye skolen. Snart kommer du til gamle Figgjo stasjon. Her kan du i sesongen leie dressin og sykle til Ålgård sentrum. Nå gjenstår oppstigningen til Rossåsen dels på sti og dels på vei.

Hvis tid og krefter strekker til, anbefaler vi å avslutte turen med å gå turstien fra parkeringen til toppen av Rossåsen og nyte den flotte utsikten.

Det er lurt med gode tursko og brodder på vinterføre.

Sjekk turen på ut.no