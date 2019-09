Bjarne Berntsen inn i kommunestyret i Sandnes

Med 215 personstemmer rykker Viking-trener Bjarne Berntsen opp fra en 27. plass på Arbeiderpartiet i Sandnes sin nominasjonsliste til en 6. plass. Med 13 mandater til bystyret i Nye Sandnes, er han godt inne på listen.

– Dette hadde jeg ikke forventet på noen som helst måte. Jeg har ikke akkurat drevet aktiv valgkamp, sier Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Han har likevel vært forberedt på å bli valgt inn på listen og er innstilt på å gjøre en så god jobb som mulig i Sandnes-politikken. Han har tidligere vært veldig aktiv i kampen for en god E39-løsning på Figgjo. Det tar han også med seg som en av sine hjertesaker inn i politikken.

Vil være stemme for idrett

– Som Figgen-gutt hele livet, så brenner jeg veldig for å få en god løsning på E39. En løsning som er god for helle Figgjos befolkning. I tillegg håper jeg å være en god stemme for all idrett i Sandnes. Jeg ønsker å vise hvor viktig det er at vi klarer å stimulere den helt enorme frivilligheten, både innen idrett og annet, sier Berntsen.

– Hvordan vil du kombinere dette med jobben din?

– Det tror jeg skal gå greit. Kommunestyremøtene er mandag kveld, og så lenge vi ikke har mandagskamp skal det gå greit. Om det kolliderer med jobben må den prioriteres, som hos alle andre, sier Berntsen til Aftenbladet.

Også Sigurd Sjursen, mannen bak «Bomfritt Jæren - nok er nok», som stod på 13 plass på listen til Frp, kommer inn på en 6. plass i kommunestyret.

Wirak med flest personstemmer

Det var dagens ordfører Stanley Wirak som fikk flest personstemmer med 2677 stemmer, tett etterfulgt av varaordfører Pål Morten Borgli (2241 stemmer). Høyres ordførerkandidat fikk 1355 personstemmer i valget i Sandnes, mens Alexandra Eva Lind (FNB) fikk hele 600 personstemmer. Det gjorde at hun rykket opp på 1. plass på listen til FNB.

Wirak fikk også flest slengere, med 399.

Dette blir det nye kommunestyret i Nye Sandnes (opprinnelig posisjon i parentes):

Arbeiderpartiet (13):

1. Stanley Wirak (1)

2. Annelin Tangen (2)

3. Anna Tangen (4)

4. Inge Roar Larsen (3)

5. Arne Oftedal (7)

6. Bjarne Berntsen (27)

7. Arne Buchholdt Espedal (5)

8. Kurt Høyland (15)

9. Faruk Brahimi (9)

10. Ragnvald Erga (11)

11. Anne Gravdal (6)

12. Cecilia Lindbåge Karlsen (8)

13. Kariann Dahle (13)

FNB (5)

1. Alexandra Eva Lind (2)

2. Ellen Karin Moen (1)

3. Per Løvaas (5)

4. Arve Rosland (3)

5. Arnfinn Bilstad (7)

Frp (9)

1. Pål Morten Borgli (1)

2. Mangor Malmin (4)

3. Inger-Lise Erga (3)

4. Kristoffer Birkedal (5)

5. Tore Andreas Haaland (3)

6. Sigurd Sjursen (13)

7. Glenn Øgreid (8)

8. Kristoffer Nagell-Dahl (6)

9. Reidar Thu (7)

Høyre (8):

1. Inger Klippen (1)

2. Kenny Rettore (2)

3. Bjarte S. Dagestad (3)

4. Leiv Rune Mjølsnes (4)

5. Solgull Klette (5)

6. Lisbeth Von Erpecom Vikse (6)

7. Sander Olsen (7)

8. Guttorm Stangeland (38)

KrF (4):

1. Oddny Helen Turøy (1)

2. Guro Heggemsnes Fløysvik (2)

3. Trond Niemi (3)

4. Christian Riska (16)

Rødt (1):

1. Ole Ronny Koldal (1)

Senterpartiet (3):

1. Martin S. Håland (3)

2. Laila Espedal (2)

3. Håvard Tonning Austvoll (3)

MDG (3)

1. Erlend Kristensen (1)

2. Åsta Vaaland Veen (3)

3. Andreas Nordang Uhre (2)

SV (2):

1. Heidi Bjerga (1)

2. Jan Refsnes (2)

Venstre (1)

1. Julian Osorio (1)