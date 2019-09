Klart for årets store juletegnekonkurranse: Tegn håp!

I mer enn 50 år har Aftenbladet arrangert juletegnekonkurranse. Egentlig var det ikke så veldig mye jul over den aller første tegnekonkurransen Aftenbladet arrangerte like før jul i 1968. Temaet var Afrikanske eventyr, og konkurransen var i samarbeid med et forlag som skulle gi ut en bok.

Men interessen var så stor at ideen ble tatt videre - etter et lite års pause, riktignok: Fra og med 1970 har det vært arrangert tegnekonkurranse med jul som tema hvert eneste år - og hvert eneste år sendes det inn tusenvis av tegninger. Rekorden er langt over 20.000 tegninger, de siste årene har vi fått inn rundt 15.000 arbeider.

Tegn Håp!

I fjor var temaet Julenatt, men i år inviterer vi til å tegne Håp. Vi håper det fører til tusenvis av fargerike og flotte tegninger – og at deltakerne bruker fantasien. Håp kan jo være så mangt; noen håper kanskje på bestemte julegaver eller fine juleselskaper – andre knytter kanskje håpet til klimakampen eller julens fortellinger. Mulighetene er mange!

Gode råd

Dere bestemmer helt selv hva dere vil tegne. Men noen gode råd kan dere få med:

Bruk ark uten striper, ruter eller hull.

Ikke brett arket når du sender tegningen til oss.

Ta bilde av tegningen din før du leverer den, så har du den til senere.

Vi kan dessverre ikke ta imot tredimensjonale arbeider.

Fire klasser

Som vanlig deler vi inn i fire grupper:

1. Barn i førskolealder, 1. og 2. klasse.

2. Elever i 3., 4. og 5. klasse.

3. Elever i 6. og 7. klasse samt ungdomsskolen.

4. Gruppearbeider (Gruppe er fra og med tre personer).

De siste årene har vi fått færre bidrag fra barnehager og barn i førskolealder. Derfor oppfordrer vi spesielt denne gruppen til å sette seg ned med tegne- og malesaker i år.

Premier

Hovedpremie: 2500 kroner.

Gruppepremie: 1000 kroner.

Individuelle arbeider: 200 kroner.

Vi premierer flere arbeider i hver klasse. Premierte arbeider får diplom og blir sendt i retur. Premierte arbeider som ikke kan sendes via posten, må hentes innen utgangen av februar.

OBS OBS!

Bakpå tegningen MÅ du skrive tydelig og helst med blokkbokstaver:

• Navnet ditt

• Adresse

• Alder

Dersom du sender inn tegningen via skolen, må du skrive klassetrinn, skolens navn og skolens returadresse.

Ønsker du tegningen din tilbake, kan de ikke-premierte arbeidene hentes i Stavanger Aftenblad i Stavanger innen 31. desember. Har du ikke anledning til å hente den, kan det være lurt å ta bilde av arbeidet ditt før du leverer tegningen fra deg.

Innleveringsfrist

Leveringsadresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger. Åpningstider: Alle hverdager 08.00 – 15.30.

Postadresse: Stavanger Aftenblad, P.b. 229, 4001 Stavanger. Merk konvolutten: Julenatt

Innleveringsfrist for å bli vurdert av juryen: Onsdag 20. november.

Lykke til!