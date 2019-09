Like utenfor domkirken i Stavanger torsdag formiddag ble by-gåere og cruiseturister møtt av en rekke militærbiler og soldater i grønt.

– Totalt er det 1500 mennesker fra Heimevernet som er på sin årlige trening, informerer personalsjef i HV-08 Tore Schjenken. Han står også bak planleggingen av øvelsen.

– For noen startet øvelsen på lørdag, men da var det hovedsakelig intern trening. Noen trener også på Evje, samt Sandnes og Bryne sentrum.

– Viktig å øve i byen

I det siste døgnet av øvelsen er treningen lagt i et scenario der landet er i krise. Heimevernet øver blant annet på å sikre infrastruktur og andre objekter, bevegelighet i tettbygde strøk og sanitet.

– Det er ikke sikkert at det vil oppstå en situasjon langt inne i en skog. Det kan like godt skje et sted med mye folk, og da er det viktig for oss å øve i bynære strøk, sier Schjenken.

– Vi ønsker også å skape kontakt med publikum. Hvis noen ser noe unormalt, kan det være lettere å kontakte mennesker de har et forhold til. I tillegg skaper vi trygghet med å vise vår tilstedeværelse.

Sivile soldater

Heimevernet har øvelse hvert år, men hvor mange som er involvert varierer. Vanligvis trener 3–4 avdelinger sammen. I år er det 10.

– Det gir bedre effekt, og avdelingene får øve på kommunikasjon seg i mellom, sier Schjenke.

– Flesteparten av de som er med på øvelsen er sivile heimevernssoldater som er kalt ut fra sine familier og hjem. Andre er fra innsatsstyrker som også er sivilie, men som øver oftere enn de andre.