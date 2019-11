I helgen kan du plukke så mye kålrot du vil på Hundvåg - helt gratis

Mellom klokka 10 og 12 førstkommende lørdag blir det mulig plukke med seg så mye kålrot en kan bære fra en åker ved Lundsneset på Hundvåg. Konstituert seksjonsleder Aina Hovden Lunde for park i Park og vei i Stavanger kommune oppfordrer imidlertid alle som har tenkt seg dit om å komme til fots eller med buss.

Knapt med parkering

– Det er dårlig med parkeringsplasser i området. Det er mulig å parkere på skolene Lunde og Skeie, sier Lunde, og viser til kartet som viser både den gjeldende åkeren og skolen.

Stavanger kommune

Jan Inge Haga

Den noe spesielle kålrot-innhøstingen er et resultat av en ulovlig beplanting av en åker som viste seg å være regulert som friområde. Bonden som hadde pløyd opp området og plantet kålrot, ble i september pålagt å fjerne den. Da foreslo han selv å la kålroten bli stående til de var modne for innhøsting, og så invitere allmennheten til å høste inn kålroten som gratis selvplukk.

Stavanger kommune gikk med på forslaget. Nylig ble alle skole- og barnehagebarn, i Hundvåg bydel invitert til å komme og plukke over to dager. Rundt 100 barn var påmeldt.

Bonden rapporterer at kålroten har fått seg en liten knekk på grunn av frost, og også at det er flere som allerede har forsynt seg av grønnsakene, etter at avtalen med kommunen ble kjent. Denne helgene håper både bonden og kommunen at resten av kålroten forsvinner. Er det mer igjen lørdag ettermiddag vil bonden selv fjerne resten.

– Når all kålroten er borte fra området, vil det bli sådd til som eng igjen, sier Aina Hovden Lunde i Stavanger kommune.

Jan Inge Haga

