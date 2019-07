Nils Henrik overlevde marerittet i Skagerrak - takker piloten

Nils Henrik Aarø Hals blir blank i øynene når han beskriver kameraten og piloten Svein Erik Rud.

– Svein Erik var den jeg likte aller best å fly med. For han var en veldig dyktig pilot. Måten han fikk landet flyet kan bare beskrives som mesterlig. Det var han som i utgangspunktet reddet livet mitt, sier Nils Henrik Aarø Hals.

På søkeoppdrag

Det har gått en snau måned siden han ble sendt ut på søkeoppdrag for Agder politidistrikt for å forsøke å finne en person som hadde falt over bord fra danskebåten. Rud og Hals, begge med tilhørighet i Sola flyklubb og Flytjenesten i Sør-Vest politidistrikt, fikk med seg Leif Olsen fra Kjevik flyklubb og Flytjenesten i Agder. I slike søk er man alltid tre personer. Svein Erik Rud satt bak kontrollene, Olsen var navigatør og Nils Henrik satt i baksetet og hadde rollen som observatør. Det vil si at han hadde ansvaret for å kikke etter den savnede og styre bevegelsene ute i feltet.

Småflyet, en Piper PA 28 Warrior II, fløy i medvind da motoren plutselig stanset. Nils Henrik har gjort seg noen tanker om hva som kan være årsaken til motorsvikten og disse har han delt med havarikommisjonen. Han ønsker ikke å prate om hva som kan ha gått galt da dette er under etterforskning av havarikommisjonen.

Nils Henrik sier at flyet var mellom 500 og 1000 fot over havet da motoren stoppet. Da går det fryktelig kort tid før bølgene nærmer seg. Pilot Svein Erik Rud greier mirakuløst å få start på motoren igjen, men det er for sent - hjulene på flyet er allerede under vann.

Fredrik Refvem

150 kilometer i timen

Flyet får enormt med bank når det treffer det opprørte havet. Vingene dabber vekselvis i vannoverflaten mens flykroppen skjener fra side til side. Nils Henrik forteller at fartsmåleren viste ca 80 knop da flyet traff vannet. Det vil si at hastigheten var rundt 150 kilometer i timen. Men vannet bremser brått hele fartøyet.

Nå går ting svært fort. Mannskapet sliter med døra som har hengt seg litt i låsen. Men når låsen er fikset, har de fire sterke hender som kan presse døra åpen. Nils Henrik anslår at det ikke tok mer enn ti sekunder fra flyet stanset helt opp til alle tre var ute og flyet sunket i havet.

De tre mennene er kledd i undertøy og tynne kjeledresser, men de har på seg redningsvester som de får blåst opp når de ligger i vannet. De klamrer seg fast til et hjul fra flyet som har løsnet i krasjet. Det er ikke større enn et trillebårhjul og har ikke særlig oppdrift, men det psykologiske aspektet ved å ha noe å holde fast i, hjelper mennene som nå står overfor flere timers venting i opprørt hav med en temperatur rundt 14 grader.

Fredrik Refvem

Store bølger

De første fire timene er de tre samlet. De er ekstremt bevisste på å holde sammen.

Nils Henrik Aarø Hals må ta en pause før han forteller om hvordan han og Leif Olsen blir skilt fra Svein Erik Rud.

– Det kommer en serie av veldig store bølger ...

Nå er det bare Nils Henrik og Leif Olsen som fortsatt klarer å klamre seg fast sammen. Nå begynner det mentale virkelig å spille inn. De to sier ikke mye til hverandre, men beskjedene som kommer, er positive og oppbyggende. De skal ikke ende livene der ute.

De befinner seg 22 kilometer sør for Mandal. Kysten kan bare skimtes som en liten sort strek langt borte, men Nils Henrik ser likevel for seg en oppgave de bare må gjennomføre. De må svømme til land.

– Det er så viktig å ha en oppgave. Selv om det er idiotisk å tro at en kan komme noen vei der en ligger og driver østover med gulfstrømmen, sier Nils Henrik. Fra lederstillingen i et brønnserviceselskap er han vant til å ha mange baller i luften. Han har aldri i livet vært så konsentrert og fokusert på én oppgave som det han var ute i havet.

Fredrik Refvem

Måtte tenke positivt

Negative og destruktive tanker blir eliminert. I brøkdelssekunder streifer tankene om hva han ikke vil miste. Familien. Kona Suzana. Opplevelser. En stor, hvit tallerken med pepperbiff og bearnessaus.

Men tankene må over på oppgaven: Svøm hjem til Norge.

På fastlandet går det flere timer før politiet etterlyser flyet de ikke har hørt fra siden klokken var 12.47. Først rundt klokken 17 får skip i nærheten beskjed om å lete etter fly og de savnede besetningsmedlemmene. Kaptein Seppo Myllari på lasteskipet MS Falkbris er på vei fra Danmark til Norge og setter kurs mot søkeområdet. De er i ferd med å avslutte letingen når en styrmann får øye på de to mennene klokken 18.24.

Sea King-helikopteret heiser dem om bord, og en god posisjonsanvisning fra de nå sterkt nedkjølte mennene gjør at redningsmannskapene finner tredjemann etter ti til tolv minutter. Svein Erik Rud hentes opp og flys til Ullevål Universitetssykehus der han behandles for livstruende skader som følge av nedkjøling. Dessverre overlever han ikke.

Per Kristian Hyldmo, overlege og leder av Traumeenheten ved Sørlandet sykehus Kristiansand, mener det er utrolig at Nils Henrik Aarø Hals og Leif Olsen var ved bevissthet etter så mange timer i vannet.

– Nesten seks timer er veldig lenge, og de ble nok funnet i grevens tid, har Hyldmo tidligere uttalt til Fædrelandsvennen.

Fredrik Refvem

Må få bedre utstyr

Nils Henrik Aarø Hals er leder av Flytjenesten på Sola. Han har dermed ansvaret for den største av landets 18 frivillige grupperinger som bistår i samfunnsnyttige tjenester som å søke etter omkomne og savnede etter ønske fra politiet. Etter opplevelsene i havet har Flytjenesten i vår region besluttet at det er uaktuelt å ta på seg oppdrag langt fra kysten før de blir utstyrt med bedre sikkerhetsutstyr.

Tørrdrakter og nødpeilesender til hvert besetningsmedlem må til. Flyet som krasjet i Skagerrak hadde en nødpeilesender, men denne slo aldri ut. Aarø Hals påpeker også at redningsvestene bør utstyres med slitasjedeler av syrefast metall.

– Redningsvesten som jeg brukte i Skagerrak var utstyrt med tilsynelatende velfungerende plastlåser, men etter noen timer i havet hvor man kjenner mer og mer på hvor avhengig man er av flytevestens funksjonalitet, blir frykten for at en slik plastlås skal ryke, ganske mentalt slitsom. Ryker plastlåsen på skrittstroppen er jeg sikker på at jeg vil falle dypere ned i redningsvesten og drukne, forklarer han.

Takknemlig

Samtidig har ikke opplevelsene skremt Aarø Hals fra å fly. Han vil fortsette å ta risiko for å kunne hjelpe etterlatte med å finne savnede. I etterkant sitter han igjen med stor takknemlighet. Blant annet til Svein Erik Rud som holdt alle i live med en mesterlig nødlanding. Men også til kaptein Seppo på skipet som fant dem. De to har hatt litt chattekontakt og skal treffes om bord på MS Falkbris når mannskapet er tilbake fra sommerferie.

– Jeg vil også uttrykke en stor takk til hele den norske redningstjenesten og Sørlandet Sykehus i Kristiansand, sier Nils Henrik Aarø Hals.