Antatt kobraslange på Solastranden var leketøy

Det var klokken 20.03 at meldingen ble lagt ut på Twitter av politiet ved Sør-Vest politidistrikt.

«Melding om observasjon av kobraslange på Solastranden. Politiet er på vei for å avlive slangen. Saken oppdateres.»

Slangen viste seg senere å være et leketøy. Personen eller personene som meldte fra til politiet mente at gjenstanden var i bevegelse - men dette viste seg altså å ikke stemme.

«Politiet ønsket ikke å ta noen sjanser, da et bitt eller sprut fra en slik slange er fatalt», skriver politiet på Twitter.

Kobraer eller kobraslanger er et samlebegrep for en gruppe med giftsnoker, som når de blir irritert, løfter forkroppen og spenner ut de fremste ribbeina, slik at nakkehuden strekkes og danner en skjoldlignende utbuling kalt et nakkeskjold.

Artene lever i Asia, Afrika og Oseania, men er altså ikke nødvendigvis spesielt nært beslektet med hverandre. Mer enn 30 arter kalles imidlertid kobra (kilde: Wikipedia).