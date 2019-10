Nå bygger han et av landets største bobil-senter på Bryne

Byggingen er i full gang. Prisen er 62 millioner kroner, og bobilene skal fylle et område på 11 dekar.

– Nei, dette hadde jeg ikke sett for meg, sier Tor Alvern, daglig leder og eier av Abobil.no AS, fra dagens base på handels- og industriområdet Håland sør for Bryne.

Fakta: Håland Hva: Området sør for Bryne regulert for næring og handel med plasskrevende varer. Tall: 700 dekar. Rundt 70 bedrifter. 1350 arbeidsplasser. Kjeder: Bohus, Coop Obs Bygg, Monter, Wurth, Plantasjen, Mur og Bygg, Sig. Halvorsen, Rema 1000 og Biltema.

Da han i april for 13 år siden tok turen til Tyskland og kom hjem med seks bobiler, var det også med en plan om å roe ned et travelt liv. Alvern hadde alltid vært en selger som aldri talte timer. Slik var det også da han jobbet som salgssjef på Kverneland Bil på Forus. Til slutt spurte kona om han visste hva barna deres het. Nå skulle han være mer hjemme og bare drive med litt salg av bobiler. Basen ble parkeringshallen til Jærhagen.

Selgeren fikk et rolig år

– Jeg fikk et rolig år, men så tok det bare av, forklarer Alvern. Kona smiler lurt fra kontorpulten ved inngangen. Også hun er en viktig del av bedriften som nå teller ni ansatte.

For Abobil vokste ut av parkeringshallen. I 2014 flyttet bedriften inn i nytt anlegg på Bryne. Investeringen den gang var på 30 millioner kroner og bygget med en utstillingshall på 1750 kvadratmeter var mye større enn behovet.

Nå skal hallen bli nesten dobbel så stor, over 3000 kvadratmeter. Det blir også en hems på 350 kvadratmeter. I tillegg kommer det større verksted, for å dekke det voksende ettermarkedet, siden bedriften importerer biler direkte fra flere fabrikker i Europa. Kundene kommer fra hele landet. Hittil i år har Abobil solgt 90 bobiler. Målet er 110.

Frihet selger

Bobil-salget i Norge vil rett nok vise en nedgang i år, fordi det i fjor ble tatt inn ekstra mange biler på grunn av nye bestemmelser, ifølge Alvern. Men bobilene får stadig flere tilhengere.

– En grunn er at bobilen er blitt helt stuerein. Men det viktigste er at bobil gir en frihet som hverken hytte eller båt kan matche. Bobilen er ikke avhengig av sesonger, den trenger bare en vei, sier Alvern.

Han viser entusiastisk rundt i dagens store hall under vegger som prydes av gigantiske naturbilder fra Lofoten, Geiranger og Dolomittene.

-Men nå bygger vi stort nok for min levetid, tror Alvern, og peker på gravemaskinene og betongfolkene som gjør om et helt kvartal for satsingen like over veien. Dagens eiendom er solgt, skal snart huse en ny Bilextra-butikk og et bilverksted, og i nabolaget ligger også en av landets største Biltema-butikker - slik at denne delen av industriområdet blir et senter for bil.

Abobil sin satsing passer helt med reguleringen for området. Håland ble opprettet som et industri- og handelsområde for plasskrevende varer, ikke detaljhandel. Men kommunen ser et nytt handelsmønster, og vil åpne kvartalet rundt Abobil/Biltema for detaljhandel i enheter større enn 1500 kvadratmeter. Dette foreslås i ny kommuneplan, men fylkesmannen har fremmet innsigelse, og det blir megling om saken før jul.

– Hvis vi skal få store butikker til kommunen, må de være på Håland. Vi har ikke plass i sentrum. I disse miljøtider kan ikke alle reise til Forus, kommenterer Time-ordfører Reinet Kverneland (H).

– Det kan også dukke opp nye konsepter - som vi ikke vet om i dag, men som kan passe nettopp på Håland - og da gjelder det om å være på tilbudssiden med et ferdig regulert område, forklarer næringssjefen i Time, Reidar Hebnes, som nå har solgt ut hele kommunens del av næringsområdet, 70 mål.

De tomtene som er igjen, eies av private eiendomsutviklere. Største aktør er Planum, selskapet til Tommy Kvia og Harald Gudmestad.

-Det skjer mye på Håland nå, men jeg vil anslå at bare 40–50 mål står ledig av et område på totalt 700 mål, sier Harald Gudmestad til Aftenbladet.