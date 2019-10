Dette kan bety slutten for ulovlig kompiskjøring

I juni 2016 kunne tre unge menn fra Rogaland endelig puste lettet ut. Lenge hadde de vært tiltalt for pirattaxikjøring. Via mobilapplikasjonen Haxi hadde trioen fått kontakt med folk som trengte transport. De tre nektet å vedta forelegget de ble presentert etter å ha kjørt en passasjer som skulle vise seg å være en spaner fra politiet.

Saken gikk sin gang i rettssystemet. I Stavanger tingrett ble de tre frifunnet. Gulating lagmannsrett kom til samme resultat. Også Høyesterett konkluderte med at de tre måtte frifinnes, blant annet fordi en mobilapplikasjon ikke kan anses for å være et offentlig sted.

Ble endret

I yrkestransportloven paragraf 4, som de tre var tiltalt for å ha brutt, het det nemlig at tilbudet om transport måtte være rettet mot allmennheten på offentlig sted. Så lenge Haxi var en mobilapplikasjon, og en applikasjon vanskelig kunne kalles et «offentlig sted», var det ikke rom for å dømme dem.

I dag er situasjonen en annen. 1. juli ble det nemlig lagt til fire ord i yrkestransportloven paragraf 4. «Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det samme gjelder den som utfører persontransport mot vederlag på lignende måte som drosje når tilbud om transport blir rettet til allmennheten på offentlig plass eller via digitale plattformer.

De fire siste ordene, «eller via digitale plattformer», er nye. Altså trenger ikke tilbudet om transport lenger være rettet til allmennheten på offentlig sted for å være ulovlig. Det kan også være rettet til allmennheten på for eksempel en applikasjon.

Lettere

– Dette er det verktøyet vi har manglet for å slå ned på denne ulovlige kjøringen, sier politiinspektør Leif Ole Topnes.

Når det kommer til pirattaxikjøring skiller Rogaland seg til en hvis grad ut fra andre plasser i landet. Her i fylket er det ofte unge menn som låner foreldrenes bil for å tjene noen kroner. Det kan fort bli dyrt.

Blir du tatt for pirattaxikjøring én gang vil forelegget lyde på mellom 10.000 og 15.000 kroner. I tillegg blir bilen avskiltet.

I henhold til loven kan en bli straffet for pirattaxivirksomhet selv om en ikke tjener penger på virksomheten.

Blir du tatt tre ganger, ryker førerkortet.

Fredrik Refvem

– Det er ikke slik at Sør-Vest politidistrikt kommer til å sette av store ressurser for å slå ned på dette, men våre patruljer er oppmerksomme på virksomheten, og med lovendringen er den lettere å slå ned på, sier Topnes.

Ingen vandelsattest

I yrkestransportloven paragraf 20 står det at en ikke trenger løyve for å kjøre en person som har «sammenfallende transportbehov som en selv». Dette kalles samkjøring. Vederlaget for transporten kan imidlertid ikke overstige passasjerens forholdsmessige del av transportkostnadene.

– Vi ser alvorlig på disse sakene av flere grunner. Pirattaxivirksomhet er svart arbeid. Det blir ikke skattet av dette og penger blir dermed holdt utenfor velferdsstaten. Den som kjører pirattaxi har heller ingen vandelsattest, og bilene som blir brukt er ikke underlagt det samme regelverket som lovlige drosjer, sier Topnes.

Det har vært eksempler på at biler som er brukt som pirattaxier, har manglet håndtak på passasjersiden, slik at døren måtte åpnes fra utsiden.

– Det er alltid en risiko forbundet med å sette seg inn i en pirattaxi, advarer politiinspektøren.

– Bruk verktøyet

Morten Eriksen, som er fylkesleder i Norges Taxiforbund avdeling Rogaland, er positiv til at yrkestransportloven paragraf 4 nå også omhandler digitale plattformer. Han oppfordrer politiet til å bruke verktøyet de nå har fått.

– Beregninger gjort av Norges Taxiforbund viser at det årlig unndras en halv milliard kroner i skatt i Norge som følge av pirattaxivirksomhet. Og da snakker vi om «snille» beregninger. Selvfølgelig er vi glade for lovendringen. Nå håper vi at politiet benytter seg av dette, sier Eriksen til Aftenbladet.

Videre sier han at det finnes grupper på Facebook hvor folk kan bestille transport.

– Dette mener jeg er en organisert svart virksomhet som politiet må slå ned på, sier fylkeslederen.