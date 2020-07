Kan bli vindkast opp mot 30 m/s i dag

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kysten på Rogaland mandag.

Publisert: Publisert: I går 21:36

Fra storm ved Hellestø ved en tidligere anledning. Foto: Pål Christensen

Varselet om kraftige vindkast opp mot 30 m/s varer fra mandag klokken 10.00 til klokken 16.00 samme dag.

– Tidlig mandag morgen kan vinden på kysten fra Obrestad til Karmøy dreie nordvest og øke til 22 m/s. Det kan komme vindkast opp mot 30 m/s.

Det er sendt ut gult farevarsel, noe som kan medføre at løse gjenstander kan blåse av gårde.

Anbefalingen for disse vindforholdene er å sikre løse gjenstander og unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Konsekvensene kan bli at løse gjenstander kan blåse avgårde. Det er mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet.

Tidlig på dagen er det også meldt om regn.