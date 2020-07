Fylkesstyret i Oslo Frp enig om at partileder Siv Jensen bør toppe stortingslista

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

På et ekstraordinært møte torsdag vedtok et enstemmig fylkesstyre i Oslo Frp at de anbefaler nominasjonskomiteen at stortingslisten skal toppes av Siv Jensen.