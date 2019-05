– Dette er ren forskjellsbehandling

– Det Nye Sandnes gjør her er ren forskjellsbehandling, mener Sandnes-politiker Thor Magne Seland (H).

I forrige uke skulle fellesnemnda i Nye Sandnes behandle en sak om gjesteelever fra Strand kommune i forbindelse med kommunesammenslåing og grensejusteringen.

Forsand slår seg som kjent sammen med Sandnes fra 1.1.2020. Samtidig Blir Kolabygda, som i dag ligger i Forsand, tilhørende Strand.

Forsand skule vil ved starten av skoleåret 2019–2020 ha 163 elever. Av disse vil 22 høre til Strand kommune fra 1.1.2020. Strand kommune har tidligere sagt at de er villige til å kjøpe skoleplasser av Nye Sandnes (som en overgangsordning), slik at disse elevene skal slippe å bytte skole.

Det er fellesnemnda i Nye Sandnes positive til, så sant det er plass på trinnet. Og at Strand kommune selv måtte søke Nye Sandnes om kjøp av elevplasser.

Rådmannen innstilte på KS-pris

Under møtet i forrige uke hadde rådmannen i Sandnes innstilt på at de refusjonssatsene som kommunene i Rogaland har vedtatt (KS-pris), skulle bli brukt for kjøp av elevplasser.

Fra 1.1.2019 er disse satsene på 101.500 kroner per elev per skoleår. For spesialundervisning er det ekstra timesatser for de timene det gjelder. I Rogaland er prisen for en lærertime på barnetrinn 1130 kroner.

I fellesnemnda la imidlertid Tore Andreas Haaland (Frp) frem et forslag om at Strand kommune skulle betale selvkost for hver skoleplass, med spesialundervisnings-kostnader i tillegg. Dette fikk flertall med seks stemmer (Ap, Frp, Samlingslista og Selvikvåg, Sp).

Fredrik Refvem

– Veldig spesielt

Dette reagerer Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes Lauvsnes på.

– Dette var en spesiell saksbehandling, med et spesielt utfall. Men her må vi tenke på barna, og ikke skape usikkerhet, sier Lauvsnes til Aftenbladet.

I dag kjøper Forsand plasser av Strand kommune, og betaler KS-pris. Det samme gjør Sandnes, som kjøper under ti skoleplasser i andre kommuner. Andre kommuner som kjøper skoleplass i Sandnes, betaler også KS-pris.

– Jeg syns det er rart at de plutselig skal ha andre standarder. Jeg vet ikke om andre enn Sandnes som gjør det, så det var overraskende, sier Lauvsnes.

Hun reagerer også på at Nye Sandnes her har gjort et vedtak i fellesnemnda uten at den var innom Strand kommune først.

– De har egentlig gjort et vedtak på våre vegne, uten at vi har vært med i loopen. Vanligvis vil først administrasjonene i kommunene fremforhandle en avtale som de så legger frem for politikerne til godkjenning, sier Lauvsnes.

Lauvsnes vil imidlertid ikke skape usikkerhet rundt elevene, og sier Strand fortsatt er interessert i å kjøpe plasser for de 22 elevene.

– Kan lage en helt ny standard

Seland (H) var den eneste Sandnes-politikeren som stemte for rådmannens forslag i fellesnemnda. Seland støtter sin partikollega i Strand.

– Om det er slik at kommunen tar en annen pris fra andre, lager vi en helt ny standard her. Da kan vi risikere at andre kommuner også vil ha faktisk kost. Det er en dårlig måte å gjøre det på når vi har blitt enig om faste takster, sier Seland.

Han er klar på at Nye Sandnes kommune ikke kan bruke selvkostprinsippet på Forsand skole, men må ta snittet i Nye Sandnes.

– Om dette ligger til grunn vil ikke differansen være så stor på selvkost og det kommunene i Rogaland har blitt enige om, sier han.

– Må betale det det skal koste

Ifølge varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli, er det viktigste at elevene får det de skal av tilbud, men at Strand må betale for det.

– Om Strand vil at de skal gå på Forsand skule, må Strand betale det det skal koste, sier Borgli.

– Hvorfor skape mye ekstraarbeid for administrasjonen, når ingen vet hva selvkostprisen vil være?

– Det ligger i dagen at den er over gjennomsnittsprisen på en skole i Sandnes. Det trenger vi ikke være forskere for å forstå, mener Borgli

– Det er ingen «kald skulder» mot Strand?

– Nei. Barna er det viktigste. De skal ikke være gjenstand for et politisk sirkus. Men Strand må betale for kjøp av skoleplasser, sier Borgli.

Tror prisen går ned

Det er usikkert hva kostprisen i Nye Sandnes vil bli for elevene som går på Forsand skule. I 2017 var driftsutgiftene per elev i Forsand rundt 180.000 kroner, mens den i Sandnes var rundt 107.000 kroner. Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad tror ikke prisen vil være så forskjellig fra den kommunene i Rogaland har blitt enige om.

– Forsand har en ganske mye høyere snittpris per elev for å drive skolen og en høyere prosentandel som får spesialundervisning. Jeg tror nok prisen går litt ned når Nye Sandnes blir til, mener han.

Vet ikke prisen

Ifølge kommunaldirektør for oppvekst skole i Sandnes, Pål Larsson, vet ikke Nye Sandnes hva selvkostprisen for kjøp av skoleplass ved Forsand skule vil være, og at det vil kreve en del arbeid å finne ut av dette.

– Selvkostprisen for Forsand skule vil ikke være den samme som ellers i Nye Sandnes. Vi vet foreløpig ikke om det vil være billigere eller dyrere enn kommunenes egne satser, sier Larsson.