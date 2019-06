UiS blir pilot for ny studiemodell

I en treårig pilot vil ECIU-universitetene forsøke å gå fra gradsbasert til et utfordringsbasert utdanning. ECIU-universitetet vil være åpent for studenter, forskere, samfunn og industri på tvers av landegrensene, og vil tilby tverrfaglig og fleksibel utdanning, drevet av etterspørsel og skreddersy for samfunnets og studentens behov.

Utfordringene som skal løses gjennom utdanning vil fokusere på FNs bærekraftige utviklingsmål for byer og lokalsamfunn. Universiteter, studenter og arbeidslivet skal samarbeide om samfunnsviktige prosjekter.

– Det er fantastisk at vi har fått tilslag på søknaden om å bli et Europa-universitet. Sammen med 12 andre europeiske universiteter skal vi jobbe med en helt ny studiemodell. Her vil studenter, ansatte og partnere i arbeidslivet jobbe med de store samfunnsutfordringene gjennom konkrete prosjekter, sier rektor Marit Boyesen i en pressemelding.

Initiativ fra Macron

Etter et initiativ fra den franske presidenten Emmanuel Macron, annonserte EU-kommisjonen en utlysning for European Universities under programmet Erasmus+. De lovet 60 millioner euro for universitetsallianser som ville styrke det internasjonale samarbeidet.

Alliansene måtte arbeide for en europeisk læreplan med nyskapende pedagogikk, strukturert utveksling og en europeisk campus.

Den 26. juni offentliggjorde Kommisjonen at ECIU-universitetet var én av 17 vinnere i utlysningen.

Universiteter for fremtiden

Ved å utvikle denne nye pedagogiske modellen, svarer ECIU-universitetet på de presserende samfunnsmessige utfordringene verden står overfor.

Modellen vil øke fleksibiliteten i utdanningen ved å gi studentene «mikro-studiepoeng» for individuelle kurs, som de kan samle i et kompetansepass tilpasset deres behov, i stedet for å tilby en standard grad som er lik for alle. Denne økte fleksibiliteten vil også gjøre det lettere for dem som trenger etter- og videreutdanning.

ECIU-universitetet vil arbeide tett med samfunnet, etablere popup-laboratorier for å teste innovative undervisnings- og forskningsmetoder, og vil fremme ideer for å øke fysisk og virtuell mobilitet blant universiteter.

Støttende industripartnere er Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica SpA, Ericsson AB, Hella Lithuania, Intel, Lietuvos Energija, Lyse Group, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.P.A. Gruppo Novartis, Sick AG og Suez Environment.

– Vil komme kommunen til gode

Varaordfører Bjørg Tysdal Moe er svært glad på vegne av Stavanger kommune, som er en av støttespillerne i Stavanger.

– I vår region har vi lange tradisjoner for offentlig-privat samarbeid. Det er bra at UiS er framoverlente og hele tiden ser etter nye samarbeidsformer som kan gjøre undervisningen og forskningen mest mulig relevant for samfunnet. Jeg har stor tro på at det nye pilotprosjektet vil føre med seg internasjonale samarbeid som vil komme både universitetet og kommunen til gode, sier Tysdal Moe.

Prosjektets offisielle lansering er i november. Fra og med 2020 får studenter, ansatte og eksterne samarbeidspartnere mulighet til å prøve ut det nye banebrytende utdanningssystemet.