Ny eier inn i Preikestol-konsernet

Guideselskapet Outdoorlife Norway innlemmes i Norwegian Experience (NEX), som har kjøpt Preikestolen Fjellstue den gamle Preikestolhytta og en omkringliggende eiendom på 1800 dekar av Stavanger turistforening for 60 millioner kroner.

– Vår signatur er guida soloppgangsturer til Preikestolen, og trugeturer til Kjerag, sier Johannes Apon (35).

Han har spesialisert seg på å ta små grupper med på tur med profesjonelle guider. I løpet av få år har Apon bygd Outdoorlife Norway opp til at firmaet i dag har seks fast ansatte på helårsbasis, samt seks som guider på sommerstid. I fjor hadde firmaet 500 turer, stort sett i Lysefjord-området.

Apon blir dermed medeier i Norwegian Experience AS som også har store planer for Kjerag og Trolltunga. Dermed blir det mer produktutvikling på kontoret enn guiding framover. NEX har planer om å bygge nytt hotell ved Trolltunga, vurderer skylift i Odda og ser mot andre turmål på Vestlandet.

Muligheter ingen har tatt tak i

– Vi har samarbeidet i mange år allerede og har gått mange turer sammen. Nå fusjonerer vi, fordi vi ser enorme muligheter langs Lysefjorden, som ingen ennå har klart å ta skikkelig tak i. For meg er dette en drøm. Det handler om å profesjonalisere tilbudet og skreddersy opplevelsene til turistene, sier Eyvind Flood (59).

Han driver Lilland Byggerihotell på Tau og har gjort gode penger de siste årene på å drive forpleining for Ryfast-arbeiderne. Han hadde sett på to andre tomter i Preikestol-området med tanke på å bygge nytt hotell, da han fikk muligheten til å kjøpe fjellstua. Fjellstua har 12 fast ansatte, og totalt 90 på lønningslistene i løpet av året. De ansatte ble informert om fusjonen torsdag.

– Jeg har gått «all in» med alt jeg eier i dette prosjektet. Da vi kjøpte fjellstua, kjøpte vi også aktivitet. Derfor er det en fordel å knytte til oss en seriøs aktør som er spesialisert på guiding. Nå skal vi kapitalisere opp selskapet (øke egenkapitalen, red.anm.), sier Flood, som har svogeren Martin Hauge med som investor.

Skal lage en felles plan

Sammen med Stiftelsen Preikestolen og Strand kommune ønsker NEX å utvikle hele Preikestol-området, spesielt med tanke på økt besøk på vinterstid og i skuldersesongene.

– Vi må lage en masterplan og tenke høyt om hva som kan videreutvikles. Vi tenker at Preikestol-området bør bli portal for de som går rundt Lysefjorden, med noe å oppleve året rundt, med flere typer aktiviteter, både for nybegynnere og fjellvante. Utfordringen er logistikken, det er altfor komplisert. Når går det ferjer, når går det busser? I det hele tatt er reiselivet på Vestlandet i dag veldig fragmentert. Det er vanskelig å booke, vanskelig å reise rundt. Vi ønsker å gjøre det mye enklere, slik at turistene kan reise sømløst mellom de store attraksjonene på Vestlandet, sier Flood og Apon.

Ties van Langen jobber som aktivitetsleder på fjellstua. Han er fornøyd med det han hører.

– Dette er veldig bra. Området har et stort potensial. Dette gir muligheter til utvikling som vi kanskje har savnet de siste årene, sier han.