Protestene mot industri på Høg-Jæren nådde ikke fram

Til tross for protester fra lokale bønder på utsiden av rådhuset, vedtok et flertall av kommunestyrepolitikerne i Hå å utrede et nytt næringsområde på Høg-Jæren.

