Katten kom hjem etter tre år på rømmen

For Anders Sømme, samboeren Tiril Tveitane, og deres to sønner Edvin og Ludvik, var det helt utenkelig at katten deres, som hadde vært borte i tre år, noen gang skulle komme hjem igjen.

