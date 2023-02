Regjeringen vil gi 2,5 milliarder kroner mer til sykehusene – nesten 500 millioner til Helse Vest

Regjeringen foreslår å gi 2,5 milliarder kroner mer enn planlagt til sykehusene i år. Av disse går 478,7 millioner til Helse Vest.

Regjeringen foreslår 2,5 milliarder kroner mer til sykehusene, opplyser helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap).

Camilla Klovning Journalist

Dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

– Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og vi ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kan gjøre investeringer

Regjeringen vil legge økningen inn i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i mai.

– Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp. Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sier Kjerkol.

Hun viser til at helseforetakene den siste tiden har måttet skyve på planlagte investeringer på grunn av økonomiske utfordringer.

Varslet strammere tider

Senest i januar sa Kjerkol at sykehusene får mindre å rutte med i 2023 og at de måtte stramme inn.

– Jeg vil be sykehusene se på hva de kan gjøre mindre av, sa Kjerkol.

Nå ser det altså ut til at sykehusene får litt romsligere økonomi i år. Regjeringen har nemlig også gjort det klart at sykehusene og andre offentlige virksomheter kan regne med å få budsjettene sine justert i takt med den ekstraordinære prisstigningen.

– Godt i gang med omstilling

Da statsbudsjettet ble utarbeidet, var prognosene for prisveksten i 2023 langt lavere enn den har vist seg å være.

Dette vil også bli kompensert for i revidert nasjonalbudsjett.

– Sykehusene er godt i gang med omstillingstiltak og økonomiske langtidsplaner. Jeg vil be de regionale helseforetakene vurdere hvordan de best mulig kan ta hensyn til vårt varslede forslag i revidert nasjonalbudsjett om økte bevilgninger i drift og planlegging, sier helseminister Kjerkol.

Lisa Marie Ness Klungland (Sp) mener det er gode nyheter at regjeringen vil gi mer penger til sykehusene.

Gode nyheter

Stortingsrepresentant Lisa Marie Ness Klungland (Sp) er glad for at de to regjeringspartiene nå kommer sykehusene til unnsetning.

– Dette er veldig gode nyheter. Helse Vest får litt under 500 millioner av de varslede 2,5 milliardene til sykehusene i revidert statsbudsjett, og sammen med den varslede lønns- og prisjusteringen vil det gi bedre tall for SUS. Det vil likevel være tøft framover når man samtidig skal bygge nytt sykehus, sier hun til Aftenbladet.

Sveinung Stensland (H) er kritisk til at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikke har svart på spørsmålene hans før nå.

Sveinung Stensland (H) er ikke like imponert. Han mener det er på høy tid at regjeringen blar opp mer penger til sykehusene.

– Jeg stilte spørsmål til statsråden om dette i Stortinget for over to uker siden, og det er jo flott at jeg omsider får svar, selv om det kommer i form av en pressemelding, sier Stensland til Aftenbladet.

Upresise anslag

Han påpeker at den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet fremdeles fører til en uforutsigbar situasjon for sykehusene.

– Det er bra at det kommer mer penger, og det viser at det politiske presset har virket. Men vi er allerede midtveis i februar, og foretakene vet fortsatt ikke hva de faktisk vil ha til disposisjon i 2023, sier Stensland, som mener økningen på 2,5 milliarder kroner viser hvor urealistiske regjeringens anslag var i utgangspunktet.

– Det er helt åpenbart at de opprinnelige anslagene for pris- og lønnsvekst har vært altfor lave, og da blir det jo forferdelig feil alt sammen, sier han.

Stensland er imidlertid fornøyd med at de nå kommer mer penger til Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

– For SUS betyr dette at de får litt større pusterom og litt mer midler å forholde seg til. Det vil selvsagt gjøre en svært krevende situasjon noe lettere, sier han.