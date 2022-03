Ny opp­reisnings­ordning for tapt barn­dom: Nei, mener kommune­direktøren

«Ingrid» vant over Stavanger kommune i Sør-Rogaland tingrett og ble tilkjent nær 1,5 millioner kroner i erstatning. Kommunedirektøren foreslår ikke ny, lokal oppreisningsordning, noe som kan bety at de som vil kreve erstatning også i framtiden må gå rettens vei.

Kommunedirektøren i Stavanger anbefaler å ikke opprette ny, lokal oppreisningsordning for personer som krever erstatning for tapt barndom. Samtidig er forslaget at kommunen skal dekke alle saksomkostninger ved eventuelle ankesaker for lagmannsretten.

