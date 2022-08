Hana-siktet fremstilles for varetektsfengsling i dag

Onsdag ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette.

Politiet og ambulanse rykket væpnet ut til en privat adresse på Hana etter melding om knivstikking.

– Mistanken mot mannen for dette forholdet er svekket og det foreligger ikke lenger skjellig grunn til mistanke for medvirkning til kroppsskade. Gjennom etterforskningen har vi imidlertid funnet informasjon som har gitt grunnlag for å sikte mannen for et ran begått på et tidligere tidspunkt, sier politiadvokat Christine Kleppa i en pressemelding fredag formiddag.

Fengslingsmøte

– Hvorvidt det er noen sammenheng mellom ranshandlingen og voldshendelsen på Hana er det for tidlig å si noe konkret om, men dette vil være en del av den videre etterforskningen å forsøke å avdekke, sier Kleppa.

Politiet vil i fengslingsmøtet klokken 13.30 i Stavanger tingrett be om fire uker varetektsfengsling, hvor to av ukene er med brev-, besøks- og medieforbud, samt isolasjon.

– Vi har ikke ytterligere kommentarer, sier Kleppa.

Siktet

En annen mann i 20-årene er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette. Han er foreløpig ikke pågrepet.