Førerløse busser kan gi nytt liv til Ålgårdbanen

– Førerløse kjøretøy kan bli løsningen for igjen å få kollektivtrafikk på den nedlagte Ålgårdbanen, sier Linn Terese Lohne Marken. Hun er general manager i selskapet Forus Mobility som vil starte test av slik trafikk på den tidligere Ålgårdbane- traseen.

Ny teknologi kan gi helt nye muligheter for kollektivtrafikk på den nedlagte Ålgårdbanen. Men i stedet for skinnegående transport, er planen å oppgradere traseen slik at elektriske kjøretøy skal kunne kjøre mellom Ganddal og Ålgård på asfalt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden