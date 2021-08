Aftenbla-bla: – Jeg ble litt skuffet da jeg så denne forsiden

Endelig er Aftenbla-bla tilbake i studio. Vi diskuterer Lan Marie Bergs besøk i Stavanger, hva som avgjør hva vi faktisk stemmer og om man virkelig får mangfold på film bare fordi man må fylle ut noen papirer. I tillegg blir det andakter og åpning av sommerposten - der en pakke skaper stor begeistring i studio.

Publisert: Publisert: I dag 12:01

– Hun er et godt eksempel på ei som blir hardt angrepet hele tiden, uansett hva hun gjør. Da synes jeg det var overraskende at Aftenbladet kjørte så hardt på på forsiden, sier Janne Stigen Drangsholt.

Onsdag var den profilerte MDG-politikeren Lan Marie Bergs besøk i Stavanger hovedsak på Aftenbladets forside. Berg fikk under sitt Stavanger-besøk vite at oljen i Nordsjøen ikke «ligger mellom steinene». Og at Equinor sitt hovedkontor ikke ligger på Fornebu. Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen reagerte skarpt på MDG-politikerens oljekunnskap.

– Vi må prise oss lykkelig over at miljøbevegelsen har et helt annet kunnskapsnivå enn Lan Marie Berg, sa han til Aftenbladet.

Drangsholt reagerer ikke på selve saken. Hun mener det er helt legitimt å kreve at et parti som vil kutte oljen.

– Jeg ble litt skuffet da jeg så forsiden. Jeg synes den ble for fokusert på henne og for agressiv. Det er problematisk at hun hele tiden blir utsatt for personangrep. Det første jeg tenkte da jeg hentet avisen, var at dette var et personangrep.

– Hvor hardt har vi lov til å gå løs på en politiker som skal på Stortinget, Harald Birkevold?

– Ganske hardt.

– Alle?

– Ja, i utgangspunktet. Lan Marie Berg er ikke en tander blomst. Hun er førstekandidat for MDG i Oslo, der MDG er en maktfaktor. Og hun har mange år bak seg som byråd. Selvfølgelig skal MDG-politikerne være gjenstand for en like kritisk og granskende journalistikk som alle andre. Men det vi vet, dessverre, er at MDG og særlig unge, kvinnelige politikere - både fra MDG og andre partier - får en del drit i sosiale medier og kommentarfelt, som ingen burde få. Det er et spørsmål som i stor grad handler om folkeskikk, mer enn den type hets og trusler som er straffbare. Det er symptomatisk for dette, at kommentarfelt kunne vi ikke ha på artikler som den vi lagde om Lan Marie Bergs besøk i Stavanger.

Hør hele diskusjonen om Lan Marie Bergs besøk i Stavanger i ukens Aftenbla-bla.

Dette får du også høre...

I ukens episode får du også høre mange andakter, siden Janne har andakter i P1. Jan har vært på filmfestival og lært om mangfold på skjema, Harald har fått en enorm pakke og Leif Tore lurer på om Helsikke finnes.

Hør mer godt lydinnhold i Aftenblad-appen (trykk på Podkast-knappen nederst i appen). Her kan du laste ned Aftenblad-appen fra Appstore (iOS) eller Google Play (Android).

Du finner også denne podkast-serien på Spotify, Apple eller i din foretrukne podkastapp.

Gått glipp av Aftenbla-bla i sommer?

Ti listetopper fra Rogaland har vært innom studio. Det ble litt politikk, litt tant og fjas, litt grilling, og litt revolverintervju.

Her kan du høre sommerepisodene av Aftenbla-bla .