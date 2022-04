Nytt spisested flytter inn i Havnespeilet

Kokk Gunnar Hvarnes er involvert i det nye restaurantkonseptet som flytter inn i de gamle Mondo-lokalene i Sandnes sentrum.

Sandnes Sparebank holder også til i bygget som skal huse det nye restaurantkonseptet i Sandnes.

Navnet på den nye restauranten blir Havnespeilet Mathus. Den skal bestå av fire ulike konsepter, inkludert en bar. Pizza og asiatiske retter blir også noen av alternativene når spisestedet åpner torsdag 12. mai, skriver Sandnesposten.

– Det kommer til å komme fire restauranter her, men de kommer alle til å ligge under paraplyen Havnespeilet Mathus. Vi har jobbet med mange forskjellige navn, men Havnespeilet er et navn mange her bruker om dette området og som er veldig inngrodd i byen, sier Gunnar Hvarnes til avisen.

Gunnar Hvarnes har tidligere vært kaptein på det norske kokkelandslaget og vant bronse som Norges representant i Bocuse d’Or i 2011. Han har tidligere vært kjøkkensjef ved flere restauranter i Oslo. Hvarnes er nå ansatt som Culinary Director i Compass Group Norge – selskapet som står bak det nye restaurantkonseptet i Sandnes.

Lokalene i Havnespeilet har stått tomme siden restauranten Mondo stengte dørene i 2019 etter tre års drift. Restauranten som Charles Tjessem sto bak var godt likt av kritikerne og fikk blant annet klink sekser på terningen da Aftenbladet anmeldte spisestedet sommeren 2016. Etter underskudd over lengre tid stengte Mondo til slutt dørene i 2019.

– Mondo var et fantastisk gourmetsted, derfor ville vi gjøre noe helt annet. Dette blir ikke et sted der vi skal prøve å hoppe etter Mondo, sier Hvarnes, til Sandnesposten.

