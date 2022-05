Kateryna (23) og Oleksandra (17) får ikke jobbe: – Vi vil hjelpe mamma og bestemor i Ukraina

De ukrainske halvsøstrene har fått jobb, men kan ikke begynne før de har fått svar på søknaden om kollektiv beskyttelse. – Generelt går det veldig raskt, svarer UDI.

Kateryna Kryvosheieva (23) og Oleksandra Kryvosheieva (17) i kjellerleiligheten i Sandnes, som de har bodd i den siste måneden.

– Bestemoren vår kan ikke gå. Så mamma måtte være igjen for å hjelpe henne, sier Kateryna Kryvosheieva (23) til Aftenbladet.

Den ukrainske studenten kom til Norge med halvsøsteren Oleksandra Kryvosheieva (17) i begynnelsen av april. Den siste måneden har de bodd hos en familie i Sandnes.

Der lærer de seg engelsk, strikker og går på tur.

Aller helst vil de imidlertid jobbe. Og nå har de også klart å skaffe seg en jobb.

Venter på vedtak

Flere enn 5,4 millioner har flyktet fra Ukraina etter at krigen brøt ut. Det viser tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Regjeringen har bestemt at ukrainske flyktninger skal få midlertidig, kollektiv beskyttelse, og onsdag hadde 16.138 søkt asyl i Norge, ifølge NTB.

Når flyktningene har registrert seg hos politiet, gjør Utlendingsdirektoratet (UDI) et vedtak om opphold. Da får flyktningene også arbeidstillatelse og kan jobbe.

Kryvosheieva-søstrene registrerte seg 5. april. Vedtaket fra UDI lar imidlertid vente på seg.

– Vil hjelpe mamma og bestemor

– Vi vil gjerne hjelpe mamma og bestemor i Ukraina. Det er derfor vi vil jobbe, sier Kateryna, som skulle ha levert en bachelor i logopedi til sommeren.

I stedet måtte hun flykte fra hjembyen Zaporizjzja sørøst i landet på grunn av den russiske invasjonen.

Kateryna Kryvosheieva (23) studerte logopedi i Ukraina, mens Oleksandra Kryvosheieva (17) jobbet som barista.

Studiene er satt på vent, men hun og halvsøsteren har fått seg jobb i Stavanger-selskapet Laerdal Medical AS, som blant annet produserer dukker til opplæring i førstehjelp.

– Det var Martin som hjalp oss med jobben, sier Kateryna og kikker bort på husverten.

– Absurd

– Jeg tok kontakt med fabrikksjefen og deretter med HR-avdelingen. De var veldig hjelpsomme, sier Martin Hetland til Aftenbladet.

Han jobber selv i Laerdal, og opplyser at det er en praksisstilling på seks måneder de to halvsøstrene har fått tilbud om nå i første omgang. Aftenbladet har også sett arbeidskontrakten.

Martin Hetland og kona har fire barn. Nå huser familien to flyktninger fra Ukraina.

Han reagerer sterkt på den lange behandlingstiden hos UDI.

– Jeg synes synd på dem. Dette er to unge mennesker som har reist fra krig og har dårlig samvittighet for mor og bestemor. De har fått mulighet til å jobbe, men så kan de ikke begynne. Det er litt absurd at folk ikke skal få klare seg selv når de har mulighet til det.

– Mange har ventet lenge

Olena Hebler er leder i Ukrainsk Forening i Rogaland, som har rundt 70 medlemmer. Hun vet om flere ukrainske flyktninger som har fått jobbtilbud.

– Men de er usikre på om de kan begynne å jobbe. Mange synes det er vanskelig å forstå reglene, sier hun til Aftenbladet.

Olena Hebler er leder for Ukrainsk Forening i Rogaland.

Flyktningene i Sandnes er ikke de eneste som er frustrerte over behandlingstiden hos UDI, ifølge Hebler.

– Det er mange som har ventet svært lenge, sier hun.

Arbeidsgivere i Rogaland positive

Nav-direktør Merethe Haftorsen i Rogaland synes det er kjekt at flyktninger fra Ukraina får jobbtilbud. Hun er klar over at det kan ta tid å få arbeidstillatelse.

– Forhåpentligvis vil de som venter på svar, få behandlet søknaden innen kort tid, sier Haftorsen til Aftenbladet.

Hun peker på at det er flere arbeidsgivere i Rogaland som er positive til å ansette flyktninger.

– Noen det går litt tregere for

Wenche Fone, direktør for beskyttelse i UDI, opplyser at 12.000 av 16.000 ukrainske flyktninger som har søkt har fått innvilget opphold.

– I snitt tar det 14 dager å få søknaden behandlet. Så er det noen det går litt tregere for, men generelt går det veldig raskt. Jeg håper veldig at de får dette vedtaket raskt, sier hun til Aftenbladet.

Hun understreker at hun ikke kjenner den konkrete saken, men opplyser at behandlingstiden kan være lengre for flyktninger under 18 år som kommer med verge.

– Vi kan for eksempel ikke tilegne noen et foreldreansvar de ikke har. Der vi er usikre må vi gjøre undersøkelser, og det kan ta litt tid, sier Fone.

– Har valgt en annen modell

I Danmark kan ukrainske flyktninger begynne å jobbe med en gang de har registrert seg, så sant de har søkt om opphold og det finnes fingeravtrykk og foto av dem, ifølge NRK.

Det er ikke aktuelt i Norge, ifølge Fone.

– Jo mer du skal ha inn i registreringen, jo lengre tid tar denne. Vi så i starten at det var registreringen som var flaskehalsen, så vi har valgt en annen modell for at dette skal gå raskt, sier hun.

– Jobbet i Ukraina

I Ukraina var Oleksandra ferdig med videregående skole. Da krigen brøt ut jobbet hun fulltid som barista.

– Mamma vil at jeg skal gå på skolen, men jeg vet ikke om jeg vil. Jeg jobbet jo i Ukraina.