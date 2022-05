Krever fortgang i bygging av ny E39

I april i fjor inviterte ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) til kakefest i Sandnes rådhus for å feire Stortingets vedtak om at E39 Hove- Osli kan forskutteres. Bak stortingsrepresentant Tom Kalsås (Ap) og Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

Når vil anbudspapirene for den ferdig regulerte traseen for ny E39 fra Hove til Osli i Sandnes sendes ut? Ordfører Stanley Wirak stilte spørsmålet i møtet i styringsgruppen for Bymiljøpakken onsdag.

