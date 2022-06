Trafikksentralen: Her er alt om de nye reglene for elsparkesykkel

Fra onsdag 15. juni omklassifiseres elsparkesyklene fra sykkel til liten elektrisk motorvogn. Politibetjent ved Stavanger politistasjon Aleksander Naley forteller alt om det nye regelverket.

Fra onsdag 15. juni kan du miste førerkortet om du kjører elsparkesykkel med promille.

– Det har vært to dødsulykker med elsparkesykler i vårt distrikt bare dette året. Det er helt nødvendig at det innføres nye og strengere regler for bruk av elsparkesykler, sier politibetjent Aleksander Naley ved Stavanger politistasjon.

Her får du alt om de nye reglene: