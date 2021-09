Ventetiden er endelig over for Sola Arena: – En stor dag

Slik så det ut da kulturminister Abid Raja åpnet Sola Arena torsdag kveld.

– Denne arenaen kommer til å bety enormt mye. Jeg tror ennå ikke vi ser hvor mye den vil bety for norsk sykkelsport, for idretten generelt og for regionen, sier Tom Helge Skretting.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden