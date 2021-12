Slik blir julegudstjenestene med de nye koronareglene

Det var god avstand mellom kirkegjengerne i St. Petri kirke i Stavanger under gudstjenesten 3. søndag i advent.

De nye smittetiltakene får konsekvenser for gudstjenestene både i adventstiden og julen. Kirkenes mål er å sørge for at så mange som mulig får plass innenfor smittebegrensningene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp