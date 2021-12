– Nei, det foregår ingen hemmelige møter om ishall

Ishall for unger som vil drive med hockey og kunstløp? Eller en storhall for ballidrett – godkjent for kamper på toppnivå? Politisk ledelse mener ishall haster mest.

Pål Morten Borgli og Stanley Wirak vil gjerne ha ishall til folk i Sandnes, men møter motbør. Opposisjonen mener andre arenaer haster mer.

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) er ikke snauere enn at han på talerstolen under mandagens formannskapsmøte utpekte Sandnes som Norges fremste idrettsby.

– Det er kjekt å se alt som skjer. Vi har definitivt blitt Norges fremste idrettsby, sa varaordføreren, som mener ishall er det neste som trengs. Han mener ishall gjerne kan bygges sammen med private.

– Flere private aktører har vist interesse. Veldig mange barn deltar i aktivitet som kunstløp og hockey i nabokommunen, og foreldre har mye unødvendig kjøring, sa Borgli.

Slik er medlemssituasjonen:

Stavanger Hockey opplyser å ha 104 medlemmer fra Sandnes kommune.

Stavanger Kunstløpklubb opplyser å ha om lag 15 medlemmer fra Sandnes.

I 2019 hadde de 65 idrettslagene i Sandnes totalt 20.500 medlemmer.

63,5 millioner til ishall

Flertallspartiene Ap, Frp, Sp og FNB vil sette av 63,5 millioner til nytt idrettsanlegg med ishall de neste fire årene.

Flere partier i opposisjonen er uenige i denne prioriteringen.

Kommunedirektørens forslag var 3,5 millioner kroner til utredning av ishall.

Ishall-debatten fikk ny fart da formannskapet behandlet kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv mandag.

– Behovet er idrettshall, eventuell svømmehall, sa Heidi Bjerga (SV).

– Vi ønsker en stor idrettshall for innendørsidrettene – med tribunefasiliteter. Sandnes håndball spiller i dag på en dispensasjon som går ut neste år, uten at vi ser at det foreligger noen løsning på dette, sa Kenny Rettore (H).

Kåre Strand, daglig leder i Sandnes Idrettsråd, bekrefter at en arrangementsarena for ballidretter er deres høyeste prioritet.

– Vi er ikke imot en ishall, vi skulle gjerne hatt det også, men vi mangler en hall som er godkjent for ballidretter på toppnivå, og i disse idrettene har vi topplag, sier Strand, og føyer til at et slikt anlegg gjerne kan bygges i kombinasjon med en ishall.

Må komme flere til gode

Guro H. Fløysvik (KrF) trakk fram viktigheten av å legge til rette for lavterskeltilbud – slik at flere inaktive kan bli aktive. Hun mener en eventuell ishall gjerne både vil koste mer å bruke, samt være mindre tilgjengelig enn en idrettshall.

– Vi må bruke pengene vi har til anlegg som kommer flere til gode, sa hun.

– Det er underlig med denne negativiteten til en ny ishall, sa Annelin T. Mjølne (Ap), og fortsatte:

– Når vi vet at ishallkapasiteten er sprengt i Stavanger, og at Rogaland idrettskrets er tydelig på at det trengs en ishall i regionen, ja, da er vi i Ap ikke i tvil om at det er riktig å prioritere ishall, sa Mjølne.

Annelin Tangen Mjølne (Ap).

Både hun og ordføreren viste til et møte i næringsutvalget nylig, der Rogaland Idrettskrets deltok.

– Der kom det fram at idrettskretsen ønsker seg en ishall i Sandnes, som kan dekke inn regionens behov, sa Wirak.

– På det samme møte gjorde Idrettsrådet i Sandnes det klart at ishall ikke deres prioritet, repliserte Rettore (H), som også deltok i dette møtet.

Lurt med samarbeid

Inger Klippen (H) tok til orde for interkommunalt samarbeid på nisjeidretter, som for eksempel kunstløp, blant annet fordi det er vanskelig å rekruttere trener til de smalere idrettene.

Inger Klippen tror det er mest fornuftig å samarbeide med andre kommuner om for eksempel å få til et miljø for kunstløp. Per i dag trener om lag 15 barn fra Sandnes kunstløp i Stavanger.

– Jeg er ikke imot ishall, men er nysgjerrig på planene Borgli har adgang til. Det hadde vært kjekt å få innsyn i hvem som ønsker å bidra økonomisk, sa Klippen, og la til at hun likevel mener kommunen nå bør lytte til idrettsrådet.

– Vi kan få et elitelag i håndball snart, men har ikke godkjent hall å spille i. Det samme gjelder innebandy, sa Klippen.

Borgli forsikret om at det ikke finnes hemmelige møter eller planer om ishall.

– Det foregår ingen hemmelige samtaler om ishall. Alt skjer i åpenhet, vår oppfordring er at alle gode private krefter kommer opp med løsninger, for ishall kan bygges i samarbeid med private, sa også Wirak.