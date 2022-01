Stavanger kommune skal ansette unge til nytt prosjekt

Stavanger trenger ungdom som kan lage innhold om miljø på kommunens nettsider og sosiale medier. Ingen spesiell utdanning eller erfaring kreves, men du bør ha en interesse for klima.

Dersom du er mellom 18 og 23 år kan du søke på en ny jobb hos Stavanger kommune.

– Det viktigste er at de som søker er interesserte i klima og miljø, og at de har engasjement og ønske om å formidle gode klima- og miljøvalg til resten av Stavanger, skriver miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus i en pressemelding.

Det er klima- og miljøavdelingen som har ansvar for prøveprosjektet, som i første omgang går ut året. Innovasjonsprosjektet har fått støtte fra Statsforvalteren.

– Jeg tror det blir er spennende og kjekt prosjekt, sier Aalhus til Aftenbladet.

Hvordan leve mer miljøvennlig?

To til tre personer mellom 18 og 23 år skal ansettes for å lage og publisere innhold til kommunens sosiale medier, nettsider og andre kommunikasjonskanaler, og vise hvordan vi kan leve mer miljøvennlig.

Samtidig skal personer, bedrifter og organisasjoner som gjør ting for at Stavanger skal bli mer bærekraftig løftes fram.

Snart søknadsfrist

I pressemeldingen står det at det ikke vil bli stilt noen formelle krav til at personene må ha utdanning eller erfaring innen kommunikasjon eller klima- og miljøvern. Aalhus påpeker at dette er stillinger hvor man får mulighet til å lære.

– De vi ansetter vil bli fulgt opp av både oss i klima- og miljøavdelingen, men også kommunikasjonsavdelingen, så dette er en fin mulighet til å både ha en meningsfull deltidsjobb, og skaffe seg verdifull erfaring, sier Aalhus i pressemeldingen.

Søknadsfristen er 3. februar.

– Jeg har en oppfordring til de som er interesserte i klima og miljø og som ønsker å hjelpe kommunen med å nå sine mål, om å søke, sier Aalhus.