Krever millionerstatning fra Sandnes kommune for tapt barndom

Barnevernet lot det gå flere år før de fikk Cecilie vekk fra foreldrene. Nå krever hun rundt 2,2 millioner kroner i erstatning fra Sandnes kommune.

Allerede før Cecilie ble født, var barnevernet i Sandnes klar over foreldrenes manglende omsorgsevner. Men Cecilie skulle bli ni år gammel før de til slutt overtok omsorgen. Nå krever hun over 2 millioner kroner i erstatning av Sandnes kommune for en tapt barndom.

