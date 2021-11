– Dette ser ut som et skikkelig startskudd for Vassfast

Fylket vil invitere Stavanger med i en arbeidsgruppe for Vassfast.

Tor Inge Jøssang Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– For å holde optimal framdrift, begrunnet Jarle Bø (Sp) da han satte fram forslaget i Fylkesutvalget tirsdag på vegne av Sp, Ap, KrF og Høyre.

I likhet med fylkessamferdselsutvalget vil fylkesutvalget bruke inntil 5 millioner kroner på å regulere Vassfast. Dette bruprosjektet har vært en kasteball i politiske organer siden 1960-tallet. Tanken er å knytte Vassøy sammen med Roaldsøy og/eller Bjørnøy.

Det er stor usikkerhet hva prisen blir, ifølge fylket. I 2005 ble kostnaden anslått til 230–240 millioner kroner. I 2015 ble anslaget hevet til 400 millioner kroner på grunn av nye krav. For å få eksakte tall må det utarbeides reguleringsplan. Planarbeidet ble varslet i 2012. Saken har i lang tid gått frem og tilbake mellom Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

Kjartan Alexander Lunde, Venstre

Alt taler mot å bygge Vassfast, ifølge Venstres Kjartan Alexander Lunde.

– Det er på tide dette prosjektet skrinlegges, sa Lunde og argumenterte blant annet med at det bli to høye bruer, som vil ødelegge den flotte kystnaturen. Bilandelen vil gå rett i luften.

Mats Danielsen, Frp

– Nei, heldigvis ser det ikke ut til at prosjektet skrinlegges. Dette ser ut som et skikkelig startskudd for Vassfast, mente Mats Danielsen (Frp).

Han la vekt på at en fastlandsforbindelse vil gjøre hverdagen enklere for folk og er viktig for å styrke bosetting og et levedyktig nærmiljø.

MDG støttet Venstre.

– Dette prosjektet bør ikke realiseres. Jeg er blitt kontaktet av folk på Vassøy som ønsker bru. Vi må få avklart om prosjektet kommer eller ei. Det har de fortjent, de har ventet lenge nok, sa Alexander Rügert-Raustein.

Frode Myrhol (FNB) fremmet fylkesrådmannens forslag at det først bør brukes 13 millioner kroner på konsekvensanalyse og forprosjekt.

– Det er en dårlig idé at Stavanger kommune skal utarbeide reguleringsplan. Planavdelingen har ikke kompetanse til å utarbeide denne type planer med bruer, det har fylkeskommunen kompetanse til, mente Myrhol.

Ole Ueland (H) kommenterte at for Stavanger kommune, må vedtaket være veldig positivt.

– Her legger vi penger på bordet, hvis man ønsker det. For egen del av ikke vi 100 prosent trygge på at dette er et prosjekt som kan gjennomføres. Det vil denne planprosessen avdekke, og hvordan dette kan gjøres teknisk og økonomisk. Så for vår del er dette måten å komme videre på, sa Ueland.

Stavanger kommunestyre har tidligere sagt at Vassfast-regulering skal prioriteres som nummer tre etter Paradis og Våland.

– Her er det interesse for Stavanger for å få dette på plass. Dette er et godt vedtak for å sikre det, sa Daniel Bøhn Rayner i Ap.