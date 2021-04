Hovedetterforsker ville ikke akseptert politiavgjørelse om Reidar hadde vært i hans familie

Politimannen som hadde ansvaret for å undersøke Reidar Sandangers forsvinning, tror fortsatt at Sauda-mannen er blitt utsatt for noe kriminelt i Brasil. Politioverbetjent Thomas Wahl ble frustrert og skuffet da hans forslag om å begjære etterforskning i Sør-Amerika ble stoppet høyere opp i systemet.

Politioverbetjent Thomas Wahl i Sauda fulgte opp saken da Reidar Edvin Sandangers familie meldte ham savnet i Brasil. Han forstår godt at de pårørende er skuffet over politiet. Finn E. Våga